Stuttgarter Kickers: So sind Aufgabenverteilung und Vertragssituation in Wildersinns Trainerteam

Noch ist unklar, ob es in der neuen Saison mit Marco Wildersinn und seinen Co-Trainern bei den Stuttgarter Kickers weitergeht. Ein Blick auf Vertragslaufzeiten und Aufgabenverteilung.

Vor kurzem kam etwas Verwirrung um einen der beiden hauptamtlichen Co-Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf. Die „Fränkischen Nachrichten“ vermeldeten, dass die Sportvereinigung Ahorn Dominik Lang als neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet habe. Daraus zogen manche die Schlussfolgerung, dass das künftige Engagement des 41-Jährigen bei dem Kreisklassen-B-Club aus dem Main-Tauber-Kreis gleichbedeutend mit seinem Abgang bei den Blauen ist.

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Hier habe er seine ersten Schritte als Trainer machen dürfen und nun freue er sich, etwas zurückgeben zu können. „Viele der Jungs waren damals schon Spieler unter mir“, blickt er zurück. Daher freue er sich, mit der Mannschaft und zwei befreundeten Co-Trainern die Leidenschaft und den Spaß des Fußballspielens zu erleben – mit dem mit Blick auf die Arbeit bei den Kickers entscheidenden Zusatz: soweit dies seine hauptamtliche Trainertätigkeit zulasse.

Marco Wildesinn und seine Assistenten Kerem Arslan und Dominik Lang (v.li.). Foto: IMAGO/Eibner

Wildersinn arbeitete mit ihm bereits von 2022 bis 2024 beim Bayern-Regionalligisten Würzburger Kickers zusammen. Lang kümmert sich bei den Blauen tendenziell um die Belastungssteuerung und die Standardsituationen. Zu den Schwerpunkten von Kerem Arslan gehört die Analyse des eigenen Spiels und des Gegners. Der A-Lizenz-Inhaber ist auch das Bindeglied zu den Trainern des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und zu den Jugendspielern.

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Der 31-Jährige koordiniert mögliche Trainingsbeteiligungen von Jugendspielern bei der ersten Mannschaft. Die Verträge von Lang und Arslan laufen am Saisonende aus, genauso der Kontrakt von Athletik-Trainer Konstantin Konstantinidis (42), einem früheren Europameister im Taekwondo.

Nur Torwart-Trainer Denis Jercic ist in Degerloch längerfristig gebunden. Der 36-Jährige trainiert auch die Keeper der deutschen U-17-Nationalmannschaft.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0.

Termine

SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), FC Holzhausen/FV Ravensburg – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)