Stuttgarter Kickers: So sind Aufgabenverteilung und Vertragssituation in Wildersinns Trainerteam

Noch ist unklar, ob es in der neuen Saison mit Marco Wildersinn und seinen Co-Trainern bei den Stuttgarter Kickers weitergeht. Ein Blick auf Vertragslaufzeiten und Aufgabenverteilung.
Vor kurzem kam etwas Verwirrung um einen der beiden hauptamtlichen Co-Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf. Die „Fränkischen Nachrichten“ vermeldeten, dass die Sportvereinigung Ahorn Dominik Lang als neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet habe. Daraus zogen manche die Schlussfolgerung, dass das künftige Engagement des 41-Jährigen bei dem Kreisklassen-B-Club aus dem Main-Tauber-Kreis gleichbedeutend mit seinem Abgang bei den Blauen ist.