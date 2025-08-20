Stuttgarter Kickers: So sieht Yannick Dreyer den 1. FSV Mainz 05 II

Seit 2023 arbeitet der frühere Kickers-Trainer Yannick Dreyer für den Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05. Vor der Regionalligapartie der Blauen in Mainz ordnet er die Aufgabe ein.
Yannick Dreyer spielt mit seiner U16 erst am Sonntag. Das kommt ihm ganz gelegen, denn dann kann er sich an diesem Samstag das Fußball-Regionalligaspiel des 1. FSV Mainz 05 II gegen die Stuttgarter Kickers anschauen. Das beginnt im Bruchwegstadion übrigens schon um 13 Uhr, damit genügend Zeit bleibt bis zum Anpfiff des Frauen-Zweitligaspiels von Aufsteiger Mainz gegen den SC Sand in der gleichen Spielstätte.