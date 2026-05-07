Stuttgarter Kickers: So sieht der künftige Kader aus – Stand jetzt

Die Stuttgarter Kickers haben noch ein großes Ziel vor Augen. Dennoch laufen längst die Planungen für die neue Saison. Es gibt viele Fragezeichen, wir zeigen den aktuellen Stand.
Noch stehen für die Stuttgarter Kickers die beiden Regionalligaspiele beim FC-Astoria Walldorf an diesem Samstag und gegen die SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, jeweils 14 Uhr) auf dem Programm. Danach folgt der Saisonhöhepunkt mit dem WFV-Pokal-Finale (23. Mai, 15.30 Uhr/Gazi-Stadion) erneut gegen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof.