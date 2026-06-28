Stuttgarter Kickers: So lief der Trainingsstart bei den Blauen

Bei brütender Hitze starten die Stuttgarter Kickers am Sonntag im ADM-Sportpark mit der Vorbereitung auf die neue Saison.
Trainer Holger Bachthaler trug eine Mütze auf dem Kopf und hielt eine Wasserflasche in der Hand. Bei brütender Hitze bat der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Sonntag um 11.30 Uhr zu einer ersten 75-minütigen Trainingseinheit in den ADM-Sportpark. Lockerungsübungen, Koordinationstraining mit Tennisbällen, Spiele in Kleingruppen und ein Elf-gegen-Elf von Strafraum zu Strafraum standen unter anderem auf dem Programm.