Stuttgarter Kickers: So lief der Test gegen den SC Freiburg II

1 Per Lockl (re.) erzielte für die Kickers im Vorbereitungsspiel gegen den SC Freiburg II zwei Tore vor der Pause. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Erfolgreicher Test für die Stuttgarter Kickers: Gegen Regionalligarivale SC Freiburg II siegen die Blauen mit 4:1. Nicht alle Spieler schafften den Sprung in den Kader.











Die Stuttgarter Kickers bleiben auch in ihrem fünften Vorbereitungsspiel auf die am 27. Juli beginnende Saison ungeschlagen: Gegen den künftigen Regionalliga-Konkurrenten SC Freiburg II gab es in Karlsbad-Spielberg ein 4:1 (3:1). „Das war ein guter Test, wir haben viele Dinge gut umgesetzt, vor allem in den ersten 20 Minuten waren wir sehr präsent“, sagte Sportdirektor Marc Stein.