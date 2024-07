Stuttgarter Kickers: So könnte die Anfangself gegen Eintracht Frankfurt II aussehen

So könnte die Anfangself gegen Eintracht Frankfurt II aussehen

29 Bleibt Per Lockl (re.) gesund, ist der Neuzugang im Mittelfeld der Stuttgarter Kickers eine feste Größe, wir zeigen den kompletten Kader in einer Bildergalerie. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Einige Stammplätze sind bei den Stuttgarter Kickers vergeben. Zwei, drei Positionen für die Anfangsformation beim Regionalliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt II (Samstag, 14 Uhr) sind noch offen. Wir ordnen die Personalfragen ein.











Link kopiert



Marco Wildersinn freut sich über dieses Luxusproblem: „Ich habe die Qual der Wahl, das wünscht man sich als Trainer“, sagt der neue Chefcoach der Stuttgarter Kickers vor dem Regionalliga-Auftakt an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Eintracht Frankfurt II. Der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange – in dem einen Mannschaftsteil mehr, im anderen weniger. Wir stellen den aktuellen Stand auf den einzelnen Positionen dar.