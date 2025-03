Stuttgarter Kickers schlägt 1. Göppinger SV: Schembris Doppelschlag bringt Kickers auf Siegerstraße

10 Christian Mauersberger beglückwünscht den zweifachen Torschützen Nevio Schembri. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers zeigen eine Reaktion auf das 2:3 in Walldorf und besiegen im württembergischen Derby den 1. Göppinger SV mit 3:0. Mann des Tages vor 5380 Zuschauern war Doppeltorschütze Nevio Schembri, auch Mario Borac traf.











Der Mann des Tages kam Freude strahlend in die Katakomben des Gazi-Stadions: „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Von Anfang an zu spielen und dann noch zwei Tore zu machen. Das war ein perfekter Tag für mich“, sagte Nevio Schembri. Der 18-Jährige hatte mit seinen beiden Treffern vor der Pause den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf die Siegerstraße gebracht, am Ende konnte er mit seiner Mannschaft ein ungefährdetes 3:0 (2:0) gegen den Aufsteiger 1. Göppinger SV feiern.