Stuttgarter Kickers: Rahmenterminkalender 2026/27 steht fest

Vieles spricht dafür, dass die Stuttgarter Kickers in der Saison 2026/27 in ihre vierte Saison in der Regionalliga Südwest gehen. Nun wurde der Rahmenterminkalender veröffentlicht.

Die Fußball-Regionallliga Südwest befindet sich bis zum 20. Februar in der Winterpause, jetzt wurde der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht. Dieser basiert auf einer zuvor durchgeführten Abstimmung der Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest. Die Variante, die die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, bildet nun die Grundlage für die kommende Saisonplanung.

Saisonstart 7. bis 9. August 2026 Drei Wochen nach dem Finale der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) startet die Regionalliga Südwest in die neue Saison. Der erste Spieltag ist für das Wochenende vom 7. bis 9. August 2026 terminiert.

Für die erste Saisonhälfte sind insgesamt 19 Spieltage vorgesehen. Die Winterpause umfasst erneut elf Wochen. Im Saisonverlauf werden zwei englische Wochen ausgetragen: am 6. sowie am 31. Spieltag.

Parallel zum dritten Spieltag findet die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals statt. Die Stuttgarter Kickers hoffen, über den Sieg im WFV-Pokal dabei zu sein (Viertelfinal-Auslosung ist am 13. Februar 2026). Sollten Clubs der Regionalliga Südwest am DFB-Pokal teilnehmen, werden die betroffenen Ligapartien in der darauffolgenden Woche nachgeholt.

Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht: Rahmentermine für die Saison 2026/27 stehen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Liga nutzt auch im kommenden Jahr Spielpausen in den übergeordneten Ligen. In der kommenden Saison werden statt vier nur noch drei Fifa-Abstellungsperioden umgesetzt. Zudem erstreckt sich die erste Abstellungsperiode vom 23. September bis 5. Oktober 2026 erstmals über zwei Spieltage der übergeordneten Spielklassen. Während in den Ligen 1 bis 3 in diesem Zeitraum kein Spielbetrieb stattfindet, führt die Regionalliga Südwest den Ligaspielbetrieb regulär fort.

Der letzte Spieltag des Kalenderjahres 2026 ist für das Wochenende vom 4. bis 6. Dezember 2026 angesetzt. Die Rückrunde beginnt am 19. bis 21. Februar 2027. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2027 mit dem 34. Spieltag. Die letzten beiden Spieltage der Saison werden – entsprechend den Vorjahren – zeitgleich am Samstag ausgetragen.

Der Rahmenterminkalender wurde auf Grundlage eines 18er-Teilnehmerfeldes erstellt. Dies kommt zum Tragen, sofern nach Beendigung der Saison 2025/2026 nicht mehr als zwei Mannschaften aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest absteigen.