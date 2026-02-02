Stuttgarter Kickers: Oskar Hencke wechselt zur TSG Hoffenheim

1 Oskar Hencke (rechts) von den Kickers zieht es zur TSG Hoffenheim. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Bei Oskar Hencke von den Stuttgarter Kickers machen die Kraichgauer das Rennen. Der 18-jährige Offensivspieler soll über das Drittliga-Team der TSG entwickelt werden.











Es wurde lange Zeit verhandelt, nach dem medizinischen Check am Montag war am letzten Tag der Wechselfrist dann endgültig alles klar: Oskar Hencke verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Am Offensivmann hatten unter anderem auch der VfB Stuttgart und Zweitligist SC Paderborn Interesse gezeigt.