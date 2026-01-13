Stuttgarter Kickers: Oberliga-Knipser für die Blauen

Die Stuttgarter Kickers verpflichten mit sofortiger Wirkung Oberliga-Torjäger Abdoulie Mboob vom Türkischen SV Singen. Der Transfer ist bereits ein Vorgriff auf die neue Saison.

Weitere Alternative für die Offensive der Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Regionalligist hat Abdoulie Mboob vom Türkischen SV Singen verpflichtet. Der 23-Jährige konnte den Oberligisten (in der Saison 2017/18 war der TSV noch in der Kreisliga A Südbaden Bodensee) zum 31. Dezember ablösefrei verlassen, stößt mit sofortiger Wirkung zum Team von Trainer Marco Wildersinn und wird beim Trainingsauftakt an diesem Mittwoch (13 Uhr/ADM-Sportpark) bereits am Ball sein. An dem Mann mit Wurzeln in Gambia waren auch andere Clubs der Region dran (u.a. VfR Aalen), die Blauen hatten ihn schon länger auf dem Schirm und machten das Rennen.

Unsere Empfehlung für Sie News aus dem Fußball Uwe Rapolder engagiert sich für Oberligist Türkspor Neckarsulm Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen. „Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, athletisch, schnell, sehr gut ausgebildet und torgefährlich“, sagt Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht. „Er bringt genau die Fähigkeiten mit, die wir gesucht haben. Er passt hervorragend in das Profil, welches wir für die Offensive noch gesucht haben.“

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers So schätzt Trainer Marco Wildersinn vor dem Trainingsstart die Lage ein Die Stuttgarter Kickers starten an diesem Mittwoch mit der Vorbereitung auf dem Platz. Trainer Marco Wildersinn äußert sich zu Schwerpunkten, Erwartungen und seiner eigenen Person.

Mboob hatte im Sommer sein Glück in der Türkei versucht. Als ein Probetraining bei Zweitligist Sivasspor scheiterte, kehrte er im September nach Singen zurück, erzielte für den von Ex-Freiburg-Profi Ali Günes trainierten Tabellen-Achten in elf Spielen bis zur Winterpause elf Tore. In der Saison 2024/25 hatte er den TSV mit 30 Toren zur Verbandsliga-Vizemeisterschaft geschossen. Im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen Württembergs Vize FC Holzhausen (5:1 n.V.) erzielte Mboob drei Tore.

Nun geht die Reise bei den Kickers weiter. „Wir sind überzeugt, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse anpassen kann und unserer Mannschaft weiterhelfen wird“, sagte Siebrecht.

Vorgriff auf neue Runde

Der Transfer ist auch bereits ein Vorgriff auf die kommende Saison. Dann werden die Stürmer Marlon Faß (Leihende) und Meris Skenderovic (null Einsatzminuten in dieser Runde) nicht mehr bei den Blauen unter Vertrag stehen. Auch ein Verbleib von David Braig (wird im Juli 35 Jahre) ist eher unwahrscheinlich. Gültige Kontrakte haben neben Mboob die Mittelstürmer Oliver Unsöld und David Stojak, der nach seinem Kreuzbandriss zurückkehrt.

Winterfahrplan

Testspiele

Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. (jüf)