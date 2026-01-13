Stuttgarter Kickers: Oberliga-Knipser für die Blauen

Die Stuttgarter Kickers verpflichten mit sofortiger Wirkung Oberliga-Torjäger Abdoulie Mboob vom Türkischen SV Singen. Der Transfer ist bereits ein Vorgriff auf die neue Saison.
Weitere Alternative für die Offensive der Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Regionalligist hat Abdoulie Mboob vom Türkischen SV Singen verpflichtet. Der 23-Jährige konnte den Oberligisten (in der Saison 2017/18 war der TSV noch in der Kreisliga A Südbaden Bodensee) zum 31. Dezember ablösefrei verlassen, stößt mit sofortiger Wirkung zum Team von Trainer Marco Wildersinn und wird beim Trainingsauftakt an diesem Mittwoch (13 Uhr/ADM-Sportpark) bereits am Ball sein. An dem Mann mit Wurzeln in Gambia waren auch andere Clubs der Region dran (u.a. VfR Aalen), die Blauen hatten ihn schon länger auf dem Schirm und machten das Rennen.