Stuttgarter Kickers: Nyamekye Awortwie-Grant fällt länger aus

„Langsam sind wir vom Verletzungspech richtig gebeutelt.“ Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, ist vor dem Schlagerspiel am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Kickers Offenbach über die personelle Lage nicht glücklich. Nach Torwart Felix Dornebusch (Kreuzbandriss), den Mittelfeldspielern Nico Blank und Oskar Hencke (beide Muskelverletzungen) fällt nun auch Nyamekye Awortwie-Grant mindestens sechs Wochen aus.

Der Stamm-Innenverteidiger hatte sich beim 1:2 in Steinbach zehn Minuten vor Schluss am linken Knöchel verletzt und musste gegen Paul Polauke ausgewechselt werden. Die Diagnose ergab einen Anriss des Syndesmosebandes. Der 24-Jährige trägt nun 14 Tage lang einen Fixierungsschuh. Er wird nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Möglicherweise ist für ihn dennoch die Saison gelaufen. Awortwie-Grant stand in 20 von 24 Punktspielen in dieser Saison von Beginn an in der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn. Je zweimal fehlte er gesperrt und krank.

Lesen Sie auch

Wer den im Sommer von der TSG Balingen gekommenen Abwehrspieler ersetzt, ist noch offen. Kandidaten sind Paul Polauke, Brian Behrendt und Mario Borac, der zuletzt links in der Viererkette verteidigte. Borac ist gelernter Innenverteidiger und einziger Linksfuß, der fürs Abwehrzentrum in Frage kommt. David Kammerbauer könnte bei dieser Variante seine Rolle als linker Verteidiger übernehmen.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach (22. März, 14 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (6. April, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)