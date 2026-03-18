Durch den 3:1-Pokalsieg der Stuttgarter Kickers gegen den SGV Freiberg sammelt Trainer Marco Wildersinn weiter Pluspunkte. Das Spiel zeigt aber auch, wo der Kader Verstärkung braucht.
Christian Mauersberger gehörte gemeinsam mit Per Lockl, Keeper Felix Dornebusch und dem nicht nur wegen seines Traumtors zum 3:1-Endstand überragenden David Tomic zu den auffälligsten Spielern der Stuttgarter Kickers beim Sieg gegen den SGV Freiberg. Nach dem Einzug ins WFV-Pokal-Halbfinale sprach Mauersberger aus, was die 3780 Zuschauer im Gazi-Stadion dachten: „2026 läuft’s richtig gut für uns, es macht richtig Spaß, und wir ernten derzeit die Früchte unserer Arbeit.“