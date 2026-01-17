Stuttgarter Kickers: Nach 0:3 noch 4:3 – Kickers gewinnen Test gegen Young Boys Reutlingen

Die Stuttgarter Kickers liegen im ersten Test nach der Winterpause gegen Young Boys Reutlingen nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, drehen die Partie aber noch und gewinnen mit 4:3.

Am Ende stand ein 4:3-Sieg. Doch schlimmer hätten die ersten Testspielminuten für die Stuttgarter Kickers nach der Winterpause nicht losgehen können. Nach vier Minuten war der Fußball-Regionalligist gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen durch Tore von Hakan Aktepe und Adil Iggoute mit 0:2 zurück gelegen, nach einer halben Stunde ließ Aktepe seinen zweiten Treffer für das Team von Trainer Volker Grimminger zum 0:3 folgen. „Wir waren nicht im Spiel, die Reutlinger kamen frei zum Abschluss“, sagte Kickers-Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.

Unsere Empfehlung für Sie Regionalligist Stuttgarter Kickers Darum zog Rainer Lorz seine Aufsichtsrats-Kandidatur zurück Rainer Lorz hatte sich bereit erklärt, für den Aufsichtsrat der Regionalliga Südwest zu kandidieren. Kurz vor der Wahl zog der Kickers-Präsident zurück – das sind die Hintergründe. Dann erst wachten die Kickers vor den 200 Zuschauern im ADM-Sportark auf. David Braig verwandelte einen an Lirijon Abdullahu verursachten Foulelfmeter zum 1:3 (35.). Meris Skenderovic verkürzte auf 2:3 (64.), Marlon Faß gelang der Ausgleich (79.), David Tomic erzielte sogar noch den 4:3-Siegtreffer für das Team von Chefcoach Marco Wildersinn. „Wir sind nach der Pause besser ins Spiel gekommen, insgesamt war es ein durchwachsener Test“, sagte Siebrecht.

Tomic, Mboob, Faß, Fundel (v.li.): Kickers-Jubel Foto: Baumann/Alexander Keppler

Young-Boys-Trainer Volker Grimminger zeigte sich insgesamt zufrieden: „Wir haben es vor der Pause mit unseren Balleroberungen richtig gut gemacht. Nach der Halbzeit merkte man bei der Handlungsschnelligkeit dann den Zweiklassen-Unterschied.“ Entscheidender Mann bei den Kickers war für den Ex-VfB-Jugendspieler Per Lockl: „Er nahm das Spiel in die Hand und spielte sehr gute Bälle in die Tiefe.“

Bei den Blauen wurde Torwart Felix Dornebusch nach überstandenem Kreuzbandriss noch geschont. Zu seinem Debüt kam Neuzugang Abdoulie Mboob. Siebrecht: „Er ist extrem schnell und hat versucht, Tempo ins Spiel zu bringen.“

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr). Erneut im ADM-Sportpark kommt es dann zum Duell mit Oberligist 1. CfR Pforzheim.

Wir haben Fotos vom Testspielauftakt der Blauen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Aufstellung Kickers

1. Halbzeit Neaime – Blank, Danquah, Schwab, Fundel – Kiefer, Zaiser – Schembri, Berisha, Mauersberger (31. Abdullahu) – Unsöld (31. Braig).

2.. Halbzeit Mitrovic – Udogu, Petrovic, Schwab (74. Fundel), Borac – Tomic, Lockl – Hencke, Abdullahu (61. Faß), Skenderovic – Braig (61. Mboob).

Termine

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u.a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)