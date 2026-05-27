Stuttgarter Kickers: Neue Herangehensweise – das soll sich bei den Blauen ändern

Die Stuttgarter Kickers ziehen die Lehren aus einer durchschnittlichen Regionalligasaison und haben klare Vorstellungen, wie es künftig besser laufen soll. Wir nennen die Knackpunkte.
Verkorkst? Durchwachsen? Durchschnittlich? Wie auch immer man die abgelaufene Saison der Stuttgarter Kickers bezeichnen möchte, fest stehen die Fakten: Die Mannschaft landete in der Fußball-Regionalliga auf Platz sieben, 14 Punkte hinter Meister SG Sonnenhof Großaspach. Im WFV-Pokal gelang der Sprung ins Finale, das gegen den Drittliga-Aufsteiger aus dem Fautenhau am Pfingstsamstag mit 1:4 verloren ging.