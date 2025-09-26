Stuttgarter Kickers: Maximilian Zaiser vor Rückkehr in die Startelf

Nach Zeit zum Abschalten wollen die Stuttgarter Kickers in Alzenau mit frischem Elan in die englische Woche starten. Maximilian Zaiser steht vor der Rückkehr in die Anfangsformation.
Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Regionalligaspiel beim FC Bayern Alzenau (Samstag, 14 Uhr) gestartet. Dass es nach dem 0:3 (0:2) am vergangenen Samstag beim KSV Hessen Kassel drei freie Tage gab, klingt zunächst ungewöhnlich, Marco Wildersinn erklärt den Hintergrund: „Nach der hohen Belastung für viele Spieler in den vergangenen Wochen waren zwei freie Tage ohnehin geplant. Durch eine interne Team-Challenge hat sich die Mannschaft einen zusätzlichen Tag verdient“, sagt der Kickers-Coach, der aber klarstellt: „Wenn die Art und Weise in Kassel überhaupt nicht gepasst hätte, dann hätte ich mir das schon noch mal überlegt. Doch das war nicht der Fall. Und da wir in der Regel eine Sechs-Tage-Woche haben, tut so ein Break zum Abschalten vor der englischen Woche auch mal gut.“