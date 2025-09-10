Stuttgarter Kickers: Maximilian Zaiser fällt weiter aus

Maximilian Zaiser fällt mit seiner Oberschenkelverletzung weiter aus. Auch Christian Mauersberger ist für das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II noch kein Thema.

Im Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger (1:0) stand Maximilian Zaiser am vergangenen Samstag schon auf dem Spielberichtsbogen, doch nach dem Warmmachen musste der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers doch abwinken. Für ihn rückte Per Lockl kurzfristig in die Anfangsformation und machte auch ein gutes Spiel.

Schwellung klingt nicht ab Wer nun dachte, dass es bei Zaiser am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) im Heimspiel gegen den SC Freiburg II auf jeden Fall mit dem Comeback klappen wird, liegt falsch. Der 26-Jährige fällt weiter aus. „Maxi war am Montag noch einmal beim Arzt. Die Verletzung ist leider sehr hartnäckig. Die Schwellung am Oberschenkel lässt keine Belastung zu“, sagt Trainer Marco Wildersinn.

Der Neuzugang von Bayern-Regionalligist Kickers Würzburg hatte bereits am ersten Spieltag am 3. August beim 1:0-Sieg im Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Er schleppte die Blessur mit sich herum, ehe er wenige Minuten nach seinem Torerfolg gegen Kickers Offenbach (1:2) am 29. August an der gleichen Stelle verletzt wurde und raus musste.

Christian Mauersberger will schon bald wieder aufs Feld zurück. Foto: Pressefoto Baumann

Neben Zaiser wird auch Christian Mauersberger noch nicht zur Verfügung stehen. Der offensive Mittelfeldspieler brennt nach überstandenem Meniskusriss auf seinen ersten Saisoneinsatz. Letztmals spielte der 30-Jährige am 30. März beim 1:0-Sieg beim FSV Frankfurt. Am vergangenen Montag war er ins Mannschaftstraining eingestiegen, doch am Mittwoch und Donnerstag bremste ihn eine Erkältung aus.

Für den Kader wäre er ohnehin noch kein ernsthafter Kandidat gewesen. Spätestens am 30. September (19 Uhr) im Heimspiel gegen Tabellenführer SGV Freiberg wird mit Mauersberger wieder gerechnet. Davor steht der Auswärts-Doppelpack beim KSV Hessen Kassel (20. September) und beim FC Bayern Alzenau (27. September, jeweils 14 Uhr) an – und natürlich das Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg II.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)