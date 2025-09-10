Stuttgarter Kickers: Maximilian Zaiser fällt weiter aus

Maximilian Zaiser fällt mit seiner Oberschenkelverletzung weiter aus. Auch Christian Mauersberger ist für das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II noch kein Thema.
Im Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger (1:0) stand Maximilian Zaiser am vergangenen Samstag schon auf dem Spielberichtsbogen, doch nach dem Warmmachen musste der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers doch abwinken. Für ihn rückte Per Lockl kurzfristig in die Anfangsformation und machte auch ein gutes Spiel.