Stuttgarter Kickers: Marco Wildersinn muss gehen – Kerem Arslan übernimmt mit Julian Leist

Die vorzeitige Trennung von Marco Wildersinn ist perfekt. Assistent Kerem Arslan trainiert die Stuttgarter Kickers bis zum Saisonende, unterstützt von Julian Leist und Jakob Braun.
Im Plan war für Sonntag, 11 Uhr, Training vorgesehen. Die Einheit wurde nach dem 1:3 (1:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Samstag beim TSV Schott Mainz gestrichen. „Der Trainer hat der Mannschaft freigegeben“, teilte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht auf Nachfrage kurz und knapp mit. Wildersinn erklärte: „Am Sonntag war nur Regeneration, kein Training auf dem Platz. Das war von meiner Seite aus so geplant.“ Was er nicht sagte: Dass er nach dem peinlichen Auftritt in Mainz wohl auch keinen gesteigerten Wert darauf legte, die Gesichter der Spieler so schnell wieder zu sehen.