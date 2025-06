Stuttgarter Kickers: Marco Wildersinn: Mit viel Vorfreude in die Vorbereitung

1 Marco Wildersinn verspürt große Lust auf die verjüngte Kickers-Mannschaft. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers starten am Donnerstag mit der Vorbereitung, auf den Platz geht es erst am Montag. Marco Wildersinn freut sich drauf und äußert sich zum Kader.











Gut viereinhalb Wochen nach dem letzten Saisonspiel starten die Stuttgarter Kickers an diesem Donnerstag mit der Vorbereitung auf die zwischen dem 1. und 3. August beginnende neue Regionalligasaison. Zum Auftakt unterziehen sich die Spieler in Dreiergruppen Kraft- und Beweglichkeitstests. Am Freitag und Samstag stehen in der Praxis des Physiotherapeuten Ausdauertests auf dem Programm, zudem eine Atemgasanalyse, die auf der Laufbahn nicht durchzuführen wäre.