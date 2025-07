Stuttgarter Kickers: Lutz Siebrecht: „Auftaktprogramm hat es in sich“

Lutz Siebrecht: „Auftaktprogramm hat es in sich“

1 Lutz Siebrecht freut sich auf die kommende Regionalliga-Saison. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers empfangen zum Regionalliga-Saisonbeginn mit Sandhausen und Offenbach gleich zwei Favoriten im Gazi-Stadion. Was Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht dazu sagt.











Link kopiert



Fulda, Sandhausen, Trier, Mainz und Offenbach – das Regionalliga-Auftaktprogramm der Stuttgarter Kickers hat es laut Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht „in sich“. Besonders das erste Heimspiel gegen den SV Sandhausen sei ein „dicker Brocken“. Doch viel beschäftigen will er sich damit derweil nicht. „Wir nehmen es, wie es kommt. In dieser Liga gibt es sowieso keine leichten Aufgaben“, so Siebrecht weiter.