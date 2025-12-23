Stuttgarter Kickers: Keine Entscheidung in der Trainerfrage – aber eine Tendenz

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in der Trainerfrage weiterhin keine Entscheidung kommuniziert. Eine Tendenz ist aber abzusehen.
Präsident Rainer Lorz und Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler haben gemeinsam mit Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht schon in der vergangenen Woche die sportliche Lage beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers analysiert. Auch mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Christian Steinle hat sich Lorz ausführlich ausgetauscht, und nicht zuletzt hat sich der Kickers-Chef auch noch einmal mit Cheftrainer Marco Wildersinn Anfang dieser Woche unterhalten.