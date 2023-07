16 Erfahrene Spieler, die bei den Stuttgarter Kickers Verantwortung übernehmen: Kevin Dicklhuber, Niklas Kolbe, Nico Blank (v. li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Bei Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers hat das Trainerteam den Kapitän und den Mannschaftsrat für die kommende Saison bestimmt. Wir nennen die Namen und die Einschätzung des Trainers zu der Entscheidung.









Am kommenden Freitag (20 Uhr) startet Aufsteiger Stuttgarter Kickers bei Kickers Offenbach in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. Bereits vor dem ersten Pflichtspiel am vergangenen Samstag in der zweiten WFV-Pokal-Runde beim Oberligisten 1. Göppinger SV (4:3 im Elfmeterschießen) haben Trainer Mustafa Ünal und sein Trainerteam im Trainingslager den Kapitän und den Mannschaftsrat festgelegt.