Nun ist es offiziell bestätigt: Wolfgang Geiger wird als Mentor und Trainerentwickler im Nachwuchsleistungszentrum die Stuttgarter Kickers verstärken.
Die Stuttgarter Kickers stellen weitere Weichen für die Zukunft ihres Nachwuchsleistungszentrums (NLZ): Nachdem Thomas Christ zur kommenden Saison als Nachfolger von Norbert Stippel die Rolle des NLZ-Leiters übernimmt, gewinnen die Blauen mit Wolfgang Geiger einen erfahrenen Fußballfachmann, der künftig als Mentor und Trainerentwickler tätig sein wird.