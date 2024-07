Stuttgarter Kickers: Jetzt ist es amtlich – Julian Schieber steigt bei den Blauen ein

Was unsere Redaktion bereits im April berichtete, ist nun offiziell bestätigt. Ex-Bundesligaprofi Julian Schieber steigt als Übergangskoordinator bei den Stuttgarter Kickers ein. Was sind seine Aufgaben?

Dass der Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers großen Wert auf seinen Unterbau legt, ist keine neue Erkenntnis. Alle Jugendmannschaften von der U15 bis zur U19 spielen in der kommenden Saison in der höchstmöglichen Spielklasse. Damit alles noch professioneller über die Bühne geht, mehr Eigengewächse den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, kommt nun eine prominente Verstärkung für das von Norbert Stippel geleitete Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) hinzu: Ex-Bundesligaprofi Julian Schieber wird im Bereich der U15 bis U19 die Rolle als Übergangskoordinator übernehmen.

„Mit Julian haben wir nun jemanden, der die individuelle Betreuung unserer Toptalente in der Jugend hauptamtlich übernehmen wird“, sagt Sportdirektor Marc Stein, „er wird genau schauen, welche Spieler an der Schnittstelle zur ersten Mannschaft interessant für höhere Aufgaben sind. Er wird die Stärken und Schwächen analysieren und mit den jeweiligen Trainern in den Austausch gehen.“ Als Koordinator für den Aufbaubereich unterhalb der U15 konnte Thomas Christ (30) von der FSV Waldebene Ost gewonnen werden. Beide Stellen werden vom Deutschen Fußballbund (DFB) ab der kommenden Saison mit jeweils 30.000 Euro bezuschusst.

Bereits im vergangenen Februar war bekannt geworden, dass Schieber die SG Sonnenhof Großaspach zum Saisonende auf eigenen Wunsch hin verlassen wird. So lange war der 35-Jährige noch als U-19-Coach und Co-Trainer der Oberligamannschaft an der Seite von Cheftrainer Pascal Reinhardt im Fautenhau tätig. Vor seiner Zeit in Aspach fungierte Schieber in der Saison 2021/22 als Co-Trainer bei der TSG Backnang. In der Bundesliga spielte der Stürmer zwischen 2009 und 2020 für den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Hertha BSC und den FC Augsburg.

„Ich habe mich bewusst dafür entschieden, eine neue Perspektive auf den Fußball zu bekommen“, sagt Schieber, „ich fühle mich bei der Arbeit mit der jungen Generation sehr wohl.“

TSV Bernhausen – Kickers 2:12, TSG Backnang – Kickers 0:5, Kickers – FV Illertissen 3:3, Kickers – 1. CfR Pforzheim 1:1, Freitag, 12. Juli: Testspiel Kickers – SC Freiburg II (15 Uhr, beim SV Spielberg Am Talberg 16, 76307 Karlsbad-Spielberg); Montag, 15. Juli bis Donnerstag, 18. Juli: Trainingslager in Sonthofen; Samstag, 20. Juli: Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers (Vorbereitungsturnier mit SSV Jahn Regensburg und FC Blau Weiß Linz, ganztägig im Gazi-Stadion auf der Waldau).