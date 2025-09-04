Stuttgarter Kickers: Wer steht in Steinbach im Tor? Tendenz geht zu Bela Dumrath

Die Stuttgarter Kickers sind im WFV-Pokal mit einem blauen Auge davon gekommen. Für das Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger stellen sich personelle Fragen.
Im Vorjahr war für die Stuttgarter Kickers nach einer Heimniederlage gegen den SGV Freiberg (1:3 n.V.) bereits im Achtelfinale Endstation. Diesmal überwintert der Fußball-Regionalligist im WFV-Pokal-Wettbewerb und steht im Viertelfinale (31. März/1. April 2026). Das ist – neben der Topleistung von Torwart Leon Neaime – der einzig positive, letztendlich aber entscheidende, Aspekt an dem 2:1 beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. „Unterm Strich ist das Weiterkommen das, was zählt. Aber klar haben wir uns über die Art und Weise unterhalten und werden unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Trainer Marco Wildersinn mit einer Nacht Abstand am Donnerstag.