Stuttgarter Kickers in Sandhausen: Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe

Die Stuttgarter Kickers mussten beim 1:2 in Sandhausen auf die Unterstützung von Teilen der aktiven Fan-Szene verzichten. Das sind die Hintergründe.

Rund 250 Fans der Stuttgarter Kickers unterstützten die Mannschaft der Blauen am vergangenen Sonntag im Fußball-Regionalligaspiel beim SV Sandhausen (1:2). Es hätten noch einige mehr sein können – doch 50 bis 60 Anhänger aus der aktiven Fan-Szene fuhren noch vor Spielbeginn in ihren Privat-Pkws wieder nach Hause, da die Polizei offenbar ein Betretungsverbot ausgesprochen hatte.

Am Vormittag schon in Sandhausen Was war passiert? Einige Kickers-Fans aus der Ultra-Szene waren gemeinsam mit befreundeten Anhängern aus Österreich bereits am Samstag angereist, hatten nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes in Heidelberg übernachtet. Sie kamen schon am frühen Sonntagvormittag nach Sandhausen und marschierten durch die Innenstadt. Ausschreitungen gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine.

Zu den Fans des SV Sandhausen besteht eine gegenseitige Abneigung, zumal die Nordbadener mit den Ultras des Oberligisten VfR Aalen befreundet sind. Zudem gab es aus dem Hinspiel in Degerloch im vergangenen August eine Vorgeschichte, als Kickers-Problemfans am Vormittag nach Sandhausen zu deren Treffpunkt gereist waren, um Auseinandersetzungen mit SVS-Fans zu suchen. Dies alles war der Polizei bekannt, entsprechend vorgewarnt, wachsam und präsent waren die Beamten bereits Sonntagvormittag in Sandhausen.

Offenbar gab es dann vor Ort ein „Kommunikationsproblem“, die Fans waren nicht bereit, mit der Polizei zu reden.

Die Beamten kesselten die Kickers-Fans ein, sprachen Platzverweise aus, nahmen die Personalien auf, manche Anhänger mussten auch mit aufs Revier, Minderjährige dort von ihren Eltern abgeholt werden. Eine erbetene aktuelle Stellungnahme des zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim lag am Montagmittag noch nicht vor.

Für die Blauen steht in diesem Kalenderjahr noch ein Auswärtsspiel an – am kommenden Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier. Eine geplante Busfahrt wurde wegen zu geringer Nachfrage abgesagt.