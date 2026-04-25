Stuttgarter Kickers in Mainz: Herber Rückschlag vor Pokal-Halbfinale – Stuhl von Marco Wildersinn wackelt

Die Stuttgarter Kickers verlieren trotz 1:0-Führung beim TSV Schott Mainz mit 1:3. Ein herber Dämpfer vor dem Pokal-Halbfinale. Ein vorzeitiger Trainerwechsel ist nicht ausgeschlossen.
Der TSV Schott Mainz ist bereits abgestiegen. Die Stuttgarter Kickers stehen in der Fußball-Regionalliga jenseits von Gut und Böse. Es ging in dieser Partie auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Mombach praktisch um die Goldene Ananas. Das ändert nichts daran, dass diese Vorstellung der Blauen äußerst bedenklich stimmt. Denn bei der verdienten 1:3(1:0)-Niederlage ließen sie nach einer starken Anfangsphase so ziemlich alles vermissen, was ein homogenes Team auszeichnet.