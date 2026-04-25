Stuttgarter Kickers in Mainz: Herber Rückschlag vor Pokal-Halbfinale – Stuhl von Marco Wildersinn wackelt

Die Stuttgarter Kickers verlieren trotz 1:0-Führung beim TSV Schott Mainz mit 1:3. Ein herber Dämpfer vor dem Pokal-Halbfinale. Ein vorzeitiger Trainerwechsel ist nicht ausgeschlossen.

Der TSV Schott Mainz ist bereits abgestiegen. Die Stuttgarter Kickers stehen in der Fußball-Regionalliga jenseits von Gut und Böse. Es ging in dieser Partie auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Mombach praktisch um die Goldene Ananas. Das ändert nichts daran, dass diese Vorstellung der Blauen äußerst bedenklich stimmt. Denn bei der verdienten 1:3(1:0)-Niederlage ließen sie nach einer starken Anfangsphase so ziemlich alles vermissen, was ein homogenes Team auszeichnet.

Unsere Empfehlung für Sie Neues Angebot für Fußball-Fans Noch kein Follower? Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder Tägliche News, Hintergründe und exklusive Geschichten – so ist man bei unserem Angebot ganz einfach dabei. „Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit haben wir den Gegner durch unnötige Ballverluste zu Kontern und leicht erspielten Torchancen eingeladen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Die Blauen stellten sich naiv an. Sie hatten praktisch keine Restverteidigung, keinen Zugriff. Da sie nicht nah genug dran waren an ihren Gegenspielern, konnten sie die Konter nicht unterbinden.

Was das für das WFV-Pokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch (17.30 Uhr) beim Verbandsligisten FC Holzhausen bedeutet? „Dass wir nicht mit dem Selbstvertrauen ausgestattet sind, wie es sein sollte“, sagte Siebrecht. Und in Bezug auf Trainer Marco Wildersinn, der am Saisonende ohnehin gehen muss? „Ich kann und will dazu direkt nach dem Spiel nichts sagen“, meinte der 58-Jährige und verwies bei weiteren Nachfragen nach Erklärungen für den Auftritt in Mainz auf den Coach: „Er ist verantwortlich dafür, wie die Mannschaft Fußball spielt.“

De Sousa brandgefährlich

Auf der Bezirkssportanlage waren die Kickers vor 381 Zuschauern in der Anfangsviertelstunde klar besser. Der verwandelte Handelfmeter von David Tomic (14.) war die logische Konsequenz. Danach fehlte aber auch schon vor der Pause die letzte Konsequenz. Der pfeilschnelle Ex-Kickers-Spieler Dennis de Sousa hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuß (33., 44.), einmal reagierte Leon Neaime glänzend.

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In der zweiten Halbzeit riss bei den Kickers komplett der Faden, jegliche Durchschlagskraft und Kosequenz in der Zweikampfführung gingen flöten. Folge: De Sousa (52.), Abdellatif Mahaoui (73.) und Shako Onangolo (90.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg für den TSV Schott. Und damit für ein weiteres dunkles Kapitel in dieser Kickers-Saison, die durchaus Folgen für den Trainer haben könnte – nicht erst am Saisonende.

Aufstellung Kickers

Neaime – Petrovic (87. Skenderovic), Danquah, Borac (46. Schwab) – Udogu, Tomic, Lockl, Frauendorf (46. Fundel) – Berisha (75. Braig), Mauersberger (61. Kiefer) – Faß.

Bank: Mitrovic, Zaiser, Blank, Mulaj.

Nicht im Kader: Bromma, Abdullahu, Unsöld, Mboob, Schembri, Stojak, Dornebusch.

Saison 205/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1.

Termine

FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Sieger FC Holzhausen/Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion). (jüf)