Stuttgarter Kickers in Mainz: Chance für Vincent Schwab

Durch die Verletzung von Milan Petrovic wird für Vincent Schwab ein Platz in der Innenverteidigung frei. Als Linksfuß könnte der Neuzugang Vorteile in der Spieleröffnung bringen.

Das Positive vorneweg: Die Verletzung von Milan Petrovic am Außenband des Sprunggelenks ist nichts Gravierendes. „Er hat eine Schwellung, aber zum Glück relativ wenig Schmerzen“, berichtet Trainer Marco Wildersinn. Es besteht Hoffnung, dass er beim Heimspiel am 29. August (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Kickers Offenbach wieder zur Verfügung steht.

Doch für die Regionalligapartie der Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (13 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 II fällt der Innenverteidiger definitiv aus. Wer für ihn ins Abwehrzentrum rückt, daran ließ Wildersinn keine Zweifel aufkommen: „Vincent Schwab wird spielen.“

Wenig Alternativen

Wer auch sonst?, könnte man sagen. Denn einen etatmäßigen Innenverteidiger haben die Blauen ansonsten nicht im Kader. Mario Borac hat zwar in der Jugend im Zentrum gespielt, bei den Aktiven kam er aber fast nur links in der Viererkette zum Einsatz. Die Allzweckwaffe Nico Blank hat auf der Innenverteidiger-Position schon ausgeholfen, und auch Nico Fundel könnte im Abwehrzentrum auflaufen.

Doch Schwab ist die logische Lösung. Schon im WFV-Pokal-Drittrundenspiel beim VfR Aalen (2:0) hat er an der Seite von Jacob Danquah 90 Minuten durchgespielt. Diese Spielpraxis nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Handverletzung tat dem 21 Jahre alten Neuzugang vom TSV Steinbach Haiger gut.

Jacob Danquah Foto: Pressefoto Baumann

Und sein Einsatz bringt einen Vorteil mit sich. Mit Petrovic (22) und Danquah (20) spielten in den Begegnungen um Punkte bisher zwei Verteidiger im Zentrum, die beide einen starken rechten Fuß haben. Schwab hat einen starken linken. Dadurch bieten sich in der Spieleröffnung andere Lösungen an. Diagonalbälle zum Beispiel sind besser möglich.

Mulaj kein Thema

Noch kein Thema ist das Aufrücken von U-19-Innenverteidiger Ardi Mulaj, der zum erweiterten Kader der ersten Mannschaft zählt. Der 18-Jährige hat zwar nach seiner Verletzung wieder im DFB-Pokal beim SV Waldhof Mannheim (3:1) für die A-Junioren gespielt, für die Regionalliga plant Wildersinn mit ihm aber in Mainz noch nicht.

Einen anderen, externen Innenverteidiger haben die Kickers weiter auf dem Schirm, ohne eine Verpflichtung aktuell zu forcieren: Es handelt sich um Leon Zeqiraj (20/zuletzt US Avellino). Der kosovarische U-21-Nationalspieler kam im Test der Kickers vor der Saison gegen den SC Freiburg II (2:0) als Gastspieler zum Einsatz. „Von der Anzahl unserer Spieler würde uns ein weiterer Innenverteidiger schon gut tun“, räumt Wildersinn ein.

Wo spielt Berisha?

Ansonsten stellt sich vor der Partie in Mainz die Frage, ob Offensivmann Flamur Berisha erneut im Sturmzentrum aufläuft oder ob er wieder auf den Flügel rückt. In diesem Fall würden David Braig oder Marlon Faß als Mittelstürmer beginnen – und entweder Oskar Hencke oder Melkamu Frauendorf müssten aus der Anfangsformation weichen. „Noch steht nichts fest, wir werden uns rechtzeitig zu einer Entscheidung durchringen“, sagt Wildersinn.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (Samstag, 23. August ,13 Uhr), Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Weilimdorf – Kickers (Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale, TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)