Stuttgarter Kickers in Mainz: Chance für Vincent Schwab

Durch die Verletzung von Milan Petrovic wird für Vincent Schwab ein Platz in der Innenverteidigung frei. Als Linksfuß könnte der Neuzugang Vorteile in der Spieleröffnung bringen.
Das Positive vorneweg: Die Verletzung von Milan Petrovic am Außenband des Sprunggelenks ist nichts Gravierendes. „Er hat eine Schwellung, aber zum Glück relativ wenig Schmerzen“, berichtet Trainer Marco Wildersinn. Es besteht Hoffnung, dass er beim Heimspiel am 29. August (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Kickers Offenbach wieder zur Verfügung steht.