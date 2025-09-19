Stuttgarter Kickers in Kassel: Maximilian Zaiser kehrt in den Kader zurück – spielt er auch?

Maximilian Zaiser hat seine Oberschenkelprobleme überstanden und steht in Kassel im Kader der Stuttgarter Kickers. Damit hat Trainer Marco Wildersinn ein Luxusproblem im Mittelfeld.
Seit Mittwoch trainiert Maximilian Zaiser wieder voll mit. Der zentrale Mittelfeldspieler wird am Freitag mit in den Mannschaftsbus steigen und am Samstag (14 Uhr/Auestadion) beim Regionalligaspiel der Stuttgarter Kickers beim KSV Hessen Kassel auch im Kader stehen. Die Schwellung im Oberschenkel ist abgeklungen, die Entzündung komplett raus. „Sein Zustand ist besser als vor der Zwangspause, er kann sich wieder ganz frei bewegen“, sagt Trainer Marco Wildersinn.