Stuttgarter Kickers in Homburg: Hält die Siegesserie der Blauen im Saarland?

Nach drei Dreiern hintereinander wollen die Stuttgarter Kickers auch am Sonntag beim FC 08 Homburg ihre Erfolgsserie fortsetzen. Coach Marco Wildersinn hat alle Mann an Bord.

Sechs Regionalligaspiele stehen für die Stuttgarter Kickers in diesem Kalenderjahr noch auf dem Programm, drei gehören zur Hinrunde, drei bereits zur Rückrunde. Dabei kommen die Blauen nur noch zweimal in den Genuss von Heimspielen im Gazi-Stadion gegen den FC-Astoria Walldorf (8. November) und gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22. November, jeweils 14 Uhr).

Das erste von vier Auswärtsspielen geht am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim FC 08 Homburg über die Bühne, es folgen die Partien auf fremden Plätzen bei der SG Sonnenhof Großaspach (15. November, 14 Uhr), beim SV Sandhausen (30. November, 14 Uhr) und bei Eintracht Trier (5. bis 7. Dezember).

Die beiden vergangenen Duelle der jüngeren Vereinsgeschichte in Homburg waren ganz spezielle Spiele. Am 18. Mai 2024 verspielten die Kickers im letzten Spiel unter der Regie von Trainer Mustafa Ünal mit dem 0:3 ihre Drittliga-Aufstiegschancen. Am 3. August 2024 reichte es im ersten Auswärtsspiel unter seinem Nachfolger Marco Wildersinn im Waldstadion zu einem 1:1. Die ersten 45 Minuten waren dabei mit das Beste, was die Blauen seit seinem Amtsantritt aufs Feld gebracht haben, wie so häufig wurde letztendlich zu wenig Kapital daraus geschlagen.

Chefcoach Marco Wildersinn (li.), Assistent Daniel Lang: enger Austausch. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Nun kommt es gut ein Jahr später zum erneuten Aufeinandertreffen. Die Kickers reisen mit drei Siegen in Serie selbstbewusst an. Zudem haben sie alle Mann an Bord. Stürmer David Braig hat nach seinem Adduktorenproblemen wieder ohne Probleme das Lauftraining aufgenommen, ob es schon zum Sprung in den Kader reicht, ist offen.

Die drei Innenverteidiger Milan Petrovic, Jacob Danquah und Vincent Schwab kämpfen um die beiden Plätze im Abwehrzentrum. „Alle machen es ordentlich, es bleibt eine enge Entscheidung“, will sich Wildersinn noch nicht festlegen. Überhaupt sind die Plätze in der Startformation heiß umkämpft – unter anderem geben auch Flügelspieler Nevio Schembri und Mittelfeldmann Per Lockl Vollgas, um mal wieder von Anpfiff weg auf dem Platz zu stehen.

Mart Ristl fällt aus

Der FC 08 Homburg hat nach davor sieben ungeschlagenen Spielen in Serie zuletzt verloren (0:2 in Trier) und unentschieden gespielt (3:3 in Fulda). Das Team von Trainer Roland Seitz muss gegen die Kickers auf Mittelfeldspieler und Kapitän Mart Ristl (29) verzichten. Der ehemalige VfB-Spieler ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Auch Manuel Kober trug schon den Dress des VfB II, Frederik Schumann war in der Jugend für die Kickers, später für den VfB II am Ball, Markus Mendler spielte in der Saison 2015/16 für die Blauen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1.

Termine

FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Eintracht Trier – Kickers (5./6./7. Dezember). (jüf)