Stuttgarter Kickers in Homburg: Die Blauen verpassen eine große Chance

Nach drei Siegen in Serie unterliegen die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg 1:2 und verpassen die Chance, auf Tuchfühlung zur Spitze zu kommen. Das große Manko ist offensichtlich.

Es wäre die große Chance gewesen, in der Tabelle richtig viel Boden gutzumachen und bis auf zwei Punkte an Platz zwei heranzukommen, doch die Stuttgarter Kickers verloren nach zuletzt drei Siegen in Serie beim FC 08 Homburg mit 1:2 (0:1) und stecken im Mittelfeld der Fußball-Regionalliga fest. „Man sieht, wie eng es in der Liga zugeht. Es ist ärgerlich, dass wir nichts geholt haben. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, aber unterm Strich steht leider der Fakt, dass wir nichts Zählbares geholt haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Lutz Siebrecht ist enttäuscht über das Ergebnise. Foto: Pressefoto Baumann

Doch ein Tor wurde wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannt (63.), Christian Mauersberger köpfte den Ball an die Unterkante der Latte (75.) und David Tomic scheiterte mit einem Elfmeter (nach Foul an Mauersberger) am Ex-Freiberger Keeper Michael Gelt (78.). In der 86. Minute machte es Tomic besser: Den diesmal an Samuel Unsöld verursachten Strafstoß verwandelte der offensive Mittelfeldspieler zum 1:2. Zu mehr reichte an diesem regnerischen Nachmittag vor 1112 Zuschauern im Waldstadion nicht.

Dem Homburger 1:0 (34.) war ein Ballverlust von Kapitän Lukas Kiefer im Mittelfeld vorausgegangen. Das FCH-Team von Trainer Roland Seitz spielte schnell in die Spitze – der ehemalige Waldhöfer Minos Gouas schoss den Ball ins Tor. Die Blauen spielten ansehnlich zwischen den Strafräumen , das große Manko war wieder einmal die fehlende Durchschlagskraft. Im letzten Drittel kam nichts Zwingendes zustande. Beim 2:0 (48.) durch Gouras hatte allerdings auch die Kickers-Verteidigung nach einer Flanke schlecht ausgesehen. Besser machen können es die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr). Dann kommt der Tabellendritte FC-Astoria Walldorf ins Gazi-Stadion.

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac (79. Fundel) – Tomic, Zaiser, Kiefer (57. Hencke) – Frauendorf (57. Schembri), Faß (79. Unsöld), Berisha (57. Mauersberger).

Bank: Dumrath, Blank, Lockl, Schwab.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Braig, Stojak, Skenderovic, Abdullahu, Mulaj.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1.

Termine

Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Eintracht Trier – Kickers (5. bis 7. Dezember), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II( 20. bis 22. Februar 2026). (jüf)