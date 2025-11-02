Stuttgarter Kickers in Homburg: Die Blauen verpassen eine große Chance

Nach drei Siegen in Serie unterliegen die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg 1:2 und verpassen die Chance, auf Tuchfühlung zur Spitze zu kommen. Das große Manko ist offensichtlich.
Es wäre die große Chance gewesen, in der Tabelle richtig viel Boden gutzumachen und bis auf zwei Punkte an Platz zwei heranzukommen, doch die Stuttgarter Kickers verloren nach zuletzt drei Siegen in Serie beim FC 08 Homburg mit 1:2 (0:1) und stecken im Mittelfeld der Fußball-Regionalliga fest. „Man sieht, wie eng es in der Liga zugeht. Es ist ärgerlich, dass wir nichts geholt haben. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, aber unterm Strich steht leider der Fakt, dass wir nichts Zählbares geholt haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.