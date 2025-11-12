Stuttgarter Kickers in Großaspach: Richtungsweisendes Derby – wer gewinnt Duell der Gegensätze?

Ran an die Spitze oder Mittelmaß? Das Regionalligaspiel der Stuttgarter Kickers bei der SG Sonnenof Großaspach beeinflusst das Hinundenfazit ganz wesentlich.
Ein vorgezogenes Halbzeitfazit nach 16 von 17 Spielen? Davon hält Lutz Siebrecht wenig. „Das letzte Spiel sollte schon noch in die Bewertung einfließen, das kann einiges verändern“, sagt der Sportgeschäftsführer der Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Dieses letzte Vorrundenspiel geht an diesem Samstag (14 Uhr) bei der SG Sonnenhof Großaspach über die Bühne. Und Siebrecht hat recht: Das Derby hat richtungsweisenden Charakter.