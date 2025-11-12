Stuttgarter Kickers in Großaspach: Richtungsweisendes Derby – wer gewinnt Duell der Gegensätze?

Ran an die Spitze oder Mittelmaß? Das Regionalligaspiel der Stuttgarter Kickers bei der SG Sonnenof Großaspach beeinflusst das Hinundenfazit ganz wesentlich.

Ein vorgezogenes Halbzeitfazit nach 16 von 17 Spielen? Davon hält Lutz Siebrecht wenig. „Das letzte Spiel sollte schon noch in die Bewertung einfließen, das kann einiges verändern“, sagt der Sportgeschäftsführer der Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Dieses letzte Vorrundenspiel geht an diesem Samstag (14 Uhr) bei der SG Sonnenhof Großaspach über die Bühne. Und Siebrecht hat recht: Das Derby hat richtungsweisenden Charakter.

Zwar empfängt der Tabellendritte den Neunten, doch beide Teams trennen nur zwei Punkte. Mit einem Auswärtssieg würden die Blauen am tüchtigen Aufsteiger vorbeiziehen und Tuchfühlung zur Spitze aufnehmen. Bei einer Niederlage wäre das graue Mittelmaß zumindest bis auf Weiteres ziemlich zementiert.

Doch auch ohne den Auftritt in diesem Duell der Gegensätze in der Wir-machen-Druck-Arena lässt der bisherige Saisonverlauf einige Schlüsse zu.

Offensive Die SG Sonnenhof Großaspach hat so viele Tore geschossen wie kein anderes Team in der Liga. Mit ihren 44 Treffern hat das Team von Trainer Pascal Reinhardt genau doppelt so oft getroffen wie die Kickers. Weniger als 22 Mal trafen nur die drei letztplatzierten der Liga, der Bahlinger SC, Bayern Alzenau und Schott Mainz. Die SG stellt mit dem 30-jährigen Fabian Eisele (14 Treffern) auch den Toptorjäger der Liga. Sein Sturmpartner, der wuchtige Michael Kleinschrodt (30), traf sieben Mal. Zum Vergleich: Flamur Berisha (25), der erfolgeichste Kickers-Torschütze, steht bei sechs Saisontreffern. „Die SG Sonnenhof bringt viel Offensivpower auf den Platz und ist auch bei Flanken und Standardsituationen in der Luft sehr stark“, sagt Siebrecht.

SG-Torjäger Fabian Eisele. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Defensive 27 Gegentore der SG stehen 22 der Kickers gegenüber. Nur der SGV Freiberg, der FSV Frankfurt und Mainz 05 II haben weniger Treffer kassiert als die Blauen. „Trotz Kinder-Riegel“, wie Siebrecht mit einem Augenzwinkern und voller Anerkennung sagt – in Anlehnung an den einst in Bezug auf das damals 20-Jährige Dortmunder Innenverteidigerduo Mats Hummels/Neven Subotic kreierten Begriff. Bei den Blauen sorgen aktuell Jacob Danquah (20) und Milan Petrovic (22) vor Torwart Leon Neaime (21) für die defensive Stabilität in der Zentrale. Bei der SG haben im Abwehrzentrum zumindest der zweit- und drittligaerprobte Ex-VfB-Profi Antonis Aidonis (25) und Keeper Maximilian Reule (31) deutlich mehr Erfahrung aufzuweisen.

Mittelfeld David Tomic (27), Maximilian Zaiser (26), Lukas Kiefer (32), Per Lockl (24) oder auch Nico Blank (28) – das Mittelfeld der Kickers ist der Mannschaftsteil, in dem mit Abstand am meisten Erfahrung steckt. Den typischen „aggressive Leader“ in diesem Bereich aber haben die Großaspacher in ihren Reihen. Kapitän Volkan Celiktas (früher auch Kickers, Ulm und Freiberg) reißt mit seiner Mentalität und Wucht oftmals seine Mannschaft mit. Bereits drei Sperren in den bisherigen Pflichtspielen zeigen aber auch, dass der 30-Jährige schon mal übers Ziel hinausschießt.

Flamur Berisha ist bester Kickers-Torschütze. Foto: Baumann/Julia Rahn

Zuschauer Zum Derby werden mindestens 4000 Zuschauer erwartet. Die Mehrzahl davon wird den Kickers die Daumen drücken. Der bisherige Besucherschnitt der SG liegt bei 759, die Blauen konnten pro Spiel 4300 Zuschauer im Gazi-Stadion begrüßen. Auffallend: Großaspach hat daheim erst zwölf Punkte geholt, auswärts dagegen ist das Team bei 16 ergatterten Zählern sogar noch ungeschagen. Die Kickers sammelten daheim 17 Punkte, auf fremden Plätzen nur neun.

Umfeld Den Unterschied zwischen beiden Clubs beschreibt SG-Offensivmann Loris Maier, von 2022 bis 2024 für die Kickers am Ball, so: „Die Ruhe, die Entspanntheit, die bei der SG herrscht – das ist der größte Unterschied. Wir haben fünf Mal in Folge Unentschieden gespielt – und das ganze Umfeld blieb gelassen. Das wäre bei Kickers anders gewesen. Hier beim Sonnenhof kann man einfach nur Fußball spielen.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1.

Termine

SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Eintracht Trier – Kickers (5. bis 7. Dezember), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II( 20. bis 22. Februar 2026). (jüf)