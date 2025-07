So sieht Ex-Kickers-Profi Mario Klotz das WFV-Pokal-Duell

Stuttgarter Kickers in Göppingen

1 Trainer Mario Klotz mit seinem GSV-Team nach dem 4:0-Pokalsieg beim TSV Köngen. Foto: IMAGO/Eibner

Mario Klotz spielte unter Robin Dutt bei den Stuttgarter Kickers. Nun trifft er als Coach des 1. Göppinger SV im WFV-Pokal auf die Blauen.











Es war nur eine Saison, in der Mario Klotz für die Stuttgarter Kickers unter seinem Mentor Robin Dutt am Ball war. Doch diese Spielzeit 2004/05 bezeichnet der ehemalige Stürmer als „sehr prägend“. Nun trifft der 40-jährige Sohn des Ex-VfB-Profis Bernd Klotz (66) als neuer Trainer des Oberligisten 1. Göppinger SV in der zweiten WFV-Pokal-Runde auf die Kickers.