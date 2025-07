Stuttgarter Kickers in Göppingen: Dank Blitzstart in die dritte Runde

1 Lukas Kiefer (re.) und Flamur Berisha beglückwünschen David Braig zu seinem Tor zur frühen 1:0-Führung in Göppingen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers ziehen durch ein 2:0 beim 1. Göppinger SV in die dritte WFV-Pokal-Runde ein. Die Tore erzielen David Braig und Flamur Berisha.











Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in seinem ersten Pflichtspiel nichts anbrennen lassen: Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewann in der zweiten WFV-Pokal-Runde bei Oberligist 1. Göppinger SV mit 2:0 (2:0). Vor 2000 Zuschauer im Stadion an der Hohenstaufenstraße machten David Braig (2.) und Flamur Berisha (17.) in einer bärenstarken Anfangsphase die Tore für die Blauen. „Wir haben super angefangen, danach wenig bis nichts Gefährliches zugelassen und sind eine Runde weiter“, zog Wildersinn ein positives Fazit.