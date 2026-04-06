Stuttgarter Kickers in Freiberg: Die Blauen nicht zwingend genug und zu harmlos vor dem Tor

Die reifere und robustere Mannschaft setzt sich durch. Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg besiegt die Stuttgarter Kickers vor 2500 Zuschauern mit 2:1.

Am 17. März hatten die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Viertelfinale den SGV Freiberg 3:1 besiegt. Im weitaus weniger emotionalen Duell in der Fußball-Regionalliga am Ostermontag im Wasenstadion nahm der SGV Revanche und gewann verdient mit 2:1 (2:1). Damit steht das Team von Trainer Kushtrim Lushtaku nun satte 16 Punkte vor den Kickers. Der Vorsprung auf den Zweiten Großaspach beträgt drei Zähler. „Wir waren zu harmlos vor dem Tor und gegen diese abgezockte Herrenmannschaft noch nicht reif genug“, sagte Kickers-Torwart Felix Dornebusch.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Tor des Monats März – David Tomics Geniestreich steht zur Wahl Es war ein Kunstschuss aus 35 Metern Entfernung, der die Waldau beben ließ. Nun steht der Treffer von David Tomic im Pokalspiel der Stuttgarter Kickers zur Wahl zum Tor des Monats. Die Partie vor 2500 Zuschauern hatte denkbar unglücklich für die Kickers begonnen. Eine Ecke von Minos Gouas köpfte Paul Polauke zum 1:0 für Freiberg ins Tor. Der Ex-Kickers-Innenverteidiger verkniff sich gegen seinen früheren Verein ausgelassenen Torjubel. „Das gehört sich nicht“, sagte Polauke hinterher. Die Blauen zeigten sich unbeeindruckt, hatten mehr Ballbesitz und drückten in der vor der Pause intensiven Partie auf den Ausgleich. Der gelang dann auch David Tomic per Handelfmeter (30.) – sein achtes Saisontor. Doch schon fünf Minuten später schoss Gal Grobelnik den körperlich robusteren SGV wieder mit 2:1 in Führung, als die Blauen die Tiefe nicht gut genug verteidigten.

Nach dem Wechsel setzten die Kickers zu wenig Akzente in der Offensive. Sie spielten zu ungenau, nicht zwingend genug, irgendwie fehlte den Aktionen auch der allerletzte Biss. Erst in der Schlussviertelstunde erhöhten die Blauen deutlich den Druck – kamen aber nur zu einer klaren Möglichkeit durch Mittelstürmer Marlon Faß (85.). Fünf Minuten später hielt Kickers-Keeper Felix Dornebusch mit einer Glanzparade noch einen Foulelfmeter von Nicklas Shipnoski.

„Im Pokal hatten wir die entscheidenden Momente auf unserer Seite, diesmal war Freiberg cleverer und reifer“, sagte Kickers-Offensivmann Christian Mauersberger.

Weiter geht es für die Kickers mit einem Heimspiel: Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert der FSV Frankfurt im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Aufstellungen

SGV Freiberg Grawe – Adigo (28. Pietzsch), Polauke, Hetemaj, Ballo – Gouras (56. Zie) Laupheimer, Kehl-Gomze, Petö (87. Kudala)– Grobelnik (56. Shipnoski), Valpoort (87. Ballas).

Stuttgarter Kickers Dornebusch – Petrovic, Danquah (74. Unsöld), Borac – Udogu (87. Blank), Tomic, Lockl (87. Skenderovic), Fundel – Berisha (67. Schembri), Mauersberger – Faß.

Bank: Neaime, Bromma, Kiefer, Zaiser.

Nicht im Kader: Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob,Braig, Stojak, Frauendorf, Schwab.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1.

Termine

Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (2. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)