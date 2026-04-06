Stuttgarter Kickers in Freiberg: Die Blauen nicht zwingend genug und zu harmlos vor dem Tor

Die reifere und robustere Mannschaft setzt sich durch. Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg besiegt die Stuttgarter Kickers vor 2500 Zuschauern mit 2:1.
Am 17. März hatten die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Viertelfinale den SGV Freiberg 3:1 besiegt. Im weitaus weniger emotionalen Duell in der Fußball-Regionalliga am Ostermontag im Wasenstadion nahm der SGV Revanche und gewann verdient mit 2:1 (2:1). Damit steht das Team von Trainer Kushtrim Lushtaku nun satte 16 Punkte vor den Kickers. Der Vorsprung auf den Zweiten Großaspach beträgt drei Zähler. „Wir waren zu harmlos vor dem Tor und gegen diese abgezockte Herrenmannschaft noch nicht reif genug“, sagte Kickers-Torwart Felix Dornebusch.