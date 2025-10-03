Stuttgarter Kickers in Frankfurt: Kommt es am Bornheimer Hang zum Torwartwechsel?

Die Stuttgarter Kickers wollen die positive Energie aus dem Spiel gegen den SGV Freiberg auch auswärts beim FSV Frankfurt auf den Platz bringen. Wird es zu einem Torwartwechsel kommen?

Drei Auswärtsspiele haben die Stuttgarter Kickers in dieser Regionalligaaison jeweils mit 0:3 verloren – beim 1. FSV Mainz 05 II, beim KSV Hessen Kassel und beim FC Bayern Alzenau. Zwei Partien auf fremden Plätzen haben die Blauen aber auch mit 1:0 gewonnen – bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und beim TSV Steinbach Haiger.

An diesem Sonntag (14 Uhr) will das Team von Trainer Marco Wildersinn mit einem Erfolg beim FSV Frankfurt die Bilanz ausgleichen. „Wir waren auswärts nicht nur unterirdisch schlecht, möchten natürlich ein anderes Gesicht als in Alzenau zeigen und die positive Energie aus dem Freiberg-Spiel am Bornheimer Hang auf den Platz bringen“, sagt Wildersinn.

Durch die Rote Karte für Innenverteidiger Jacob Danquah (zwei Spiele Sperre) wird der 45-Jährige wieder zur Viererkette zurückkehren. Da mit Vincent Schwab und Milan Petrovic nur noch zwei etatmäßige zentrale Abwehrspieler zur Verfügung stehen, wird Ardi Mulaj zum Kader zählen. Der 18-Jährige A-Jugendspieler zog am Freitag mit der U19 (4:3 in Ahlerstedt) ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein und wird am Samstag am Abschlusstraining der ersten Mannschaft teilnehmen.

Nico Fundel (li.) überzeugte gegen Freiberg. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Auf der linken Seite hat Nico Fundel mit einer ordentlichen Leistung gegen Freiberg Punkte gesammelt im internen Zweikampf mit Mario Borac. Die lauf- und kampfstarken Lukas Kiefer und Nico Blank wird Wildersinn am Sonntag bei der Rückkehr vom 3:5:2- aufs 4:3:3-System nicht aus der Mannschaft nehmen. Maximilian Zaiser oder Per Lockl werden das Dreier-Mittelfeld vervollständigen.

Bleibt die Frage nach dem Torwart. Nach der Fehleinschätzung von Bela Dumrath (21) beim Gegentor am vergangenen Dienstag durch Freibergs Kapitän Marco Kehl-Gomez werden die Stimmen lauter, die eine Chance für Leon Neaime (20) fordern. Der Coach wollte sich noch nicht festlegen, schließt aber im Gegensatz zur Vorwoche einen Wechsel zwischen den Pfosten nicht mehr aus. „Dieses unglückliche Gegentor kam jetzt dazu. Das hat Bela verunsichert und die Situation verändert. Dies fließt in unsere Überlegungen mit ein“, sagte der Chefcoach.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1.

Termine

FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kikers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)