Stuttgarter Kickers in Frankfurt: Kommt es am Bornheimer Hang zum Torwartwechsel?

Die Stuttgarter Kickers wollen die positive Energie aus dem Spiel gegen den SGV Freiberg auch auswärts beim FSV Frankfurt auf den Platz bringen. Wird es zu einem Torwartwechsel kommen?
Drei Auswärtsspiele haben die Stuttgarter Kickers in dieser Regionalligaaison jeweils mit 0:3 verloren – beim 1. FSV Mainz 05 II, beim KSV Hessen Kassel und beim FC Bayern Alzenau. Zwei Partien auf fremden Plätzen haben die Blauen aber auch mit 1:0 gewonnen – bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und beim TSV Steinbach Haiger.