Stuttgarter Kickers in Alzenau: Nächste Pleite – die Blauen weit weg von ihren Ansprüchen

Das kann nicht der Anspruch der Stuttgarter Kickers sein – auch in Alzenau setzt es in Unterzahl ein 0:3. Chance, Kredit zurückzugewinnen bietet sich am Dienstag gegen den SGV Freiberg.

Mit hängenden Köpfen gingen die Spieler der Stuttgarter Kickers nach dem Abpfiff zu ihren rund 200 mitgereisten Fans. Nach ein paar klaren Worten des Capos, gab es aufmunternden Applaus. Schließlich steht nach dem äußerst ernüchternden 0:3 (0:0) beim FC Bayern Alzenau schon an diesem Dienstag (19 Uhr) das Heimspiel gegen souveränen Spitzenreiter SGV Freiberg (neun Spiele, neun Siege) an. Was der Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht da erwartet? „Dass die Mannschaft solide gegen den Ball arbeitet, jeder seine Aufgabe erfüllt, das eins zu eins umsetzt, was das Trainerteam vorgibt“, sagte der 57-Jährige.

Mit anderen Worten: Es gilt wieder die Basics auf den Platz zu bringen, die grundlegenden Dinge, die es einfach braucht, um in der Regionalliga auch bei einem Kellerkind etwas mitzunehmen.

Krasser Fehler in der Spieleröffnung

Zumal wenn man sich früh auch noch selbst schwächt. Mittelfeldspieler David Tomic sah in der 23. Minute Rot. Nachdem ihn Torwart Bela Dumrath bei der Spieleröffnung viel zu riskant angespielt hatte, ging Luka Garic dazwischen, Tomic zog die Notbremse unmittelbar vor dem Strafraum. Ein unentschuldbarer Fehler, wie auch Siebrecht fand: „So etwas darf einfach nicht passieren, dieser Platzverweis hat uns alles versaut.“

Bis zur 61. Minute ließen die Blauen vor 755 Zuschauern auch in Unterzahl so gut wie nichts zu. Dann gab es im Mittelfeld einen unnötigen Ballverlust und entsprechende Räume, nach der folgenden Flanke konnte die Kickers-Innenverteidigung nicht klären – 1:0 durch Filip Pandza. Die Kickers bemühten sich danach, Trainer Marco Wildersinn ging durch offensive Wechsel ins Risiko, ohne dass sein Team Durchschlagskraft entwickelte, geschweige denn sich ine zwingende Chance erarbeitete.

Coach Marco Wildersinn sah eine schwache Kickers-Elf Foto: IMAGO/Jan Huebner

Alzenau dagegen nutzte seine Möglichkeiten durch Paul Seikel (87.) und Jihad Boutakhrit (90.) zum 3:0-Endstand. „Der Gegner hat alles reingeworfen, was er hatte und sich belohnt“, stellt Siebrecht ernüchternd fest. Bei den Kickers brachte dagegen kein einziger der Beteiligten auch nur annähernd seine Normalform auf den Platz.

Dass es bereits am Dienstag weitergeht, sieht bei den Kickers keiner als Nachteil: „Nach einem schlechten Spiel ist es immer gut, so schnell wie möglich die Chance zu bekommen, es besser zu machen. Doch man muss es auch tun“, forderte Siebrecht. Der deprimierende Auftritt in Alzenau bietet jedenfalls ungemein viele Ansatzpunkte, Wiedergutmachung zu betreiben. Dass der Gegner Freiberg heißt und nach seinem 3:2 gegen Kassel 27 Punkte und 31:7 Tore aufweist, die Kickers dagegen nur 13 Punkte (11:14 Tore) auf dem Konto haben, ist dabei fast nebensächlich. Siebrecht: „Gegner und Rahmenbedingungen sind am Dienstag völlig egal.“

Aufstellung Kickers

Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac (67. Fundel) – Tomic, Zaiser (67. Kiefer), Lockl (80. Unsöld) – Frauendorf, Faß (74. Braig), Berisha (67. Schembri).

Bank: Neaime, Blank, Abdullahu, Schwab.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Mulaj, Mitrovic, Skenderovic, Hencke.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0.

Termine

Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr). (jüf)