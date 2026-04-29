Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal: Viererpack in Holzhausen – gMarlon Faß schießt die Blauen ins Endspiel

Die Stuttgarter Kickers wahren die Chance, eine sehr durchwachsene Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Durch das 5:1 beim FC Holzhausen ziehen die Blauen ins WFV-Pokal-Finale ein.

Es war „nur“ ein Spiel bei einem Fußball-Verbandsligisten, doch die Erleichterung und der Jubel beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 5:1 (2:1) beim FC Holzhausen waren groß. Und vor allem einer im Dress der Blauen war der gefeierte Mann: Mittelstürmer Marlon Faß, die Leihgabe von Dynamo Dresden, zeigte sich vor dem Tore eiskalt und traf vier Mal. „Ein Viererpack ist mir Herrenbereich noch nie gelungen“, sagte der Matchwinner – und dachte schon einen Schritt weiter: „Jetzt wollen wir alles dafür tun, dass wir die Saison mit einem Titel abschließen.“

Durch den Halbfinalsieg ziehen die Kickers zum achten Mal ins WFV-Pokal-Finale ein. Am 23. Mai kann durch den vierten Cupsieg (nach 2005, 2006 und 2022) gegen den wahrscheinlichen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach die DFB-Pokal-Teilnahme perfekt gemacht werden.

Im Spiel eins unter Interims-Cheftrainer Kerem Arslan waren die Kickers vor 2800 Zuschauern im Panoramastadion durch einen Kopfball von Marlon Faß nach einer Ecke von Christian Mauersberger in Führung gegangen (23.). Danach setzte Faß einen Freistoß an die Latte und Felix Dornebusch rettete gegen Vladan Djermanovic, doch in der 34. Minute war der Keeper geschlagen: Enrico Huss traf zum 1:1.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Dieses Trainerteam soll die Blauen flottmachen Kerem Arslan soll mit Julian Leist und Jakob Braun die Stuttgarter Kickers in die Spur bringen. Was sind die Gründe, warum sich die Blauen für dieses Trio entschieden haben?

Noch vor der Pause brachte Faß die Blauen mit seinem wichtigsten Treffer an diesem Abend wieder in Führung. Diesmal auf Vorarbeit von David Udogu. Die Kickers kamen sehr entschlossen aus Kabine, wollten unbedingt gleich nachlegen und drückten mit hohem Pressing auf die Entscheidung. Nach einer Balleroberung von Mauersberger traf Faß zum 3:1 (52.). Jetzt waren die Blauen eindeutig Chef im Ring, der Zweiklassenunterschied machte sich in allen Belangen bemerkbar,

David Tomic (72.) und erneut Faß (75.) erhöhten mit ihren Treffern zum 5:1-Endstand. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie auch nach dem 3:1 nicht nachgelassen hat. Das war insgesamt eine sehr gute Energieleistung“, freute sich Arslan über seinen gelungenen Einstand als Chefcaoch.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es mit dem Heimspiel in der Liga gegen den FC 08 Homburg weiter. Der Mann des Abends in Holzhausen gab schon mal die Parole für das Punktspiel aus: „Wir wollen auf jeden Fall versuchen, bis zum Finale in der Spur zu bleiben“, sagte Faß.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah, Schwab (75. Unsöld), Borac – Udogu, Tomic (78. Petrovic), Blank, Frauendorf (85. Fundel) – Berisha (61. Lockl), Mauersberger – Faß (75. Braig).

Bank: Neaime, Bromma, Zaiser, Kiefer, Skenderovic, Mulaj, Stojak

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri.

.Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5.

Termine

Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale). (jüf)