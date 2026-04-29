Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal: Viererpack in Holzhausen – gMarlon Faß schießt die Blauen ins Endspiel

Die Stuttgarter Kickers wahren die Chance, eine sehr durchwachsene Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Durch das 5:1 beim FC Holzhausen ziehen die Blauen ins WFV-Pokal-Finale ein.
Es war „nur“ ein Spiel bei einem Fußball-Verbandsligisten, doch die Erleichterung und der Jubel beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 5:1 (2:1) beim FC Holzhausen waren groß. Und vor allem einer im Dress der Blauen war der gefeierte Mann: Mittelstürmer Marlon Faß, die Leihgabe von Dynamo Dresden, zeigte sich vor dem Tore eiskalt und traf vier Mal. „Ein Viererpack ist mir Herrenbereich noch nie gelungen“, sagte der Matchwinner – und dachte schon einen Schritt weiter: „Jetzt wollen wir alles dafür tun, dass wir die Saison mit einem Titel abschließen.“