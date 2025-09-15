Stuttgarter Kickers: Harte Arbeit statt Träume – darum hebt bei den Blauen keiner ab

Die emotionalen Ausschläge waren schon in beide Richtungen heftiger. Nach dem 4:0 der Kickers gegen den SC Freiburg II bleiben alle Beteiligten bodenständig. Eine neue Reife?
Bei Traditionsclubs im Allgemeinen und bei den Stuttgarter Kickers im Speziellen sind die emotionalen Ausschläge schon immer etwas heftiger als anderswo. Meistens ist die Gefühlslage im Umfeld rein vom Ausgang der 90 Minuten abhängig. Beim 4:0 (3:0) der Blauen beim Regionalliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg II stimmte sogar beides: Resultat und Art und Weise des Auftritts.