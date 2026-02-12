Stuttgarter Kickers: Härtetest gegen Club – so sieht die personelle Lage vor der Generalprobe aus

Die Stuttgarter Kickers mussten in der Vorbereitung einige Verletzungen verkraften. Woran liegt das? Wie ist der aktuelle Stand? Der Trainer äußert sich zu diesen Fragen.
Eigentlich hätte die Generalprobe der Stuttgarter Kickers für den Regionalliga-Re-Start dort stattfinden sollen, wo auch die erste Punktspielpartie des Jahres 2026 am 21. Februar (14 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 II über die Bühne geht: Im Gazi-Stadion auf der Waldau. Doch aufgrund der Witterung wird gegen den 1. FC Nürnberg II nun an diesem Samstag (14 Uhr) in Nürnberg gespielt.