Stuttgarter Kickers: Härtetest gegen Club – so sieht die personelle Lage vor der Generalprobe aus

Die Stuttgarter Kickers mussten in der Vorbereitung einige Verletzungen verkraften. Woran liegt das? Wie ist der aktuelle Stand? Der Trainer äußert sich zu diesen Fragen.

Eigentlich hätte die Generalprobe der Stuttgarter Kickers für den Regionalliga-Re-Start dort stattfinden sollen, wo auch die erste Punktspielpartie des Jahres 2026 am 21. Februar (14 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 II über die Bühne geht: Im Gazi-Stadion auf der Waldau. Doch aufgrund der Witterung wird gegen den 1. FC Nürnberg II nun an diesem Samstag (14 Uhr) in Nürnberg gespielt.

Härtetest beim Spitzenreiter „Das wird ein absoluter Härtetest für uns, der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern wird uns alles abverlangen“, prognostiziert Trainer Marco Wildersinn. Vier Testspiele haben die Blauen in der Winter-Vorbereitung bisher absolviert, alle vier wurden gewonnen – 4:3 gegen Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), 6:1 gegen den 1. CfR Pforzheim (Oberliga), 3:2 gegen die SpVgg Unterhaching (Regionalliga) und 3:1 beim FC Bayern München II (Regionalliga). Ob ein fünfter Sieg dazu kommt, wird sich zeigen.

Fest steht, dass Stürmer Marlon Faß nach seinem Außenband-Teilabriss am Sprunggelenk wieder komplett fit ist und am Mannschaftstraining teilnimmt. Mittelfeldspieler Nico Blank bremsten zuletzt muskuläre Probleme an der Oberschenkel-Rückseite, er könnte in Nürnberg aber schon wieder zur Verfügung stehen. Innenverteidiger Jacob Danquah (Kapselriss am Sprunggelenk) hat teilweise bereits wieder mit dem Team trainiert, wird aber bei der Generalprobe noch nicht im Kader stehen.

Felix Dornebuschs Rückkehr wirkt sich positiv aus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Offensivkräfte Flamur Berisha (Innenbandverletzung am Sprunggelenk), David Braig (muskuläre Probleme) und Nevio Schembri (Einblutung nach Pferdekuss am Oberschenkel) werden kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Bei Abwehrmann Ardi Mulaj (Muskelfaserriss) wird das Comeback dagegen noch drei bis vier Wochen dauern. „Vorne sind wir breit besetzt, hinten dagegen derzeit etwas dünn aufgestellt“, sagt Wildersinn mit Blick auf die Liste der Angeschlagenen.

Wie sich der Chefcoach die Fülle an Blessuren erklärt? „Es gibt nicht das eine und einzige Muster. Zum Teil waren es Trainingsunfälle, die man einfach nicht in der eigenen Hand hat, zum anderen sind die Verletzungen der Überbelastung geschuldet, da wir viel auf Kunstrasen trainieren mussten.“

Dornebusch-Rückkehr wirkt sich aus

Froh sind im Lager der Blauen alle über die Rückkehr von Felix Dornebusch. „Er ist eine Erscheinung, eine Persönlichkeit. Das wirkt in der Hintermannschaft“, lobt Wildersinn den erfahrenen Keeper nach überstandenem Kreuzbandriss. Allerdings sei aufgrund der langen Ausfallzeit auch klar, dass im Training längst noch nicht alles so funktioniert, wie er sich es vorstellt. „Wie soll es auch“, schiebt der Trainer hinterher.

Der neu verpflichtete Keeper Thomas Bromma hatte bisher keine Einsatzminuten in einem Testspiel, dies ist auch nicht für die Partie gegen Nürnberg geplant. Der 33-Jährige habe vor seinem Einstieg bei den Kickers noch eine Blinddarm-Operation verkraften müssen. „Das Training bei uns nach der langen Pause tut ihm gut“, sagt Wildersinn. Möglicherweise wird auch nach Punktspiel-Wiederbeginn das eine oder andere Testspiel vereinbart, in dem Reservisten Spielpraxis erhalten.

Saison 2025/26

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1. Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2. FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers 1:3. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern) – Kickers.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u. a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)