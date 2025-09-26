Stuttgarter Kickers: Glaube und Liebe als Extra-Motivation: Mauersberger brennt auf Comeback

Die Kickers-Fans wählten ihn zum Spieler der Saison. Nun steht Christian Mauersberger nach seiner Meniskusverletzung vor dem Comeback. Er spricht über Ziele und seinen Ex-Club Freiberg.
Es gibt Dinge außerhalb des Sports, die beflügeln während einer langen und zähen Rehazeit. Christian Mauersberger nennt ein schönes Beispiel aus seinem Sommerurlaub auf Kreta. Da hat er sich mit seiner Freundin Laura verlobt. „Ich habe fleißig trainiert für den Kniefall mit der Schiene am Bein, aber alles hat gut funktioniert“, sagt der Offensivmann des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers mit einem Schmunzeln und ist sich ganz sicher: „Auch so etwas verleiht einem einen Schub.“