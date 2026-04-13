Stuttgarter Kickers: Geht das nächste Toptalent? Jacob Danquah beim VfB Stuttgart im Gespräch

Müssen die Stuttgarter Kickers in der neuen Saison auf Jacob Danquah verzichten? Der Innenverteidiger ist beim VfB Stuttgart heiß im Gespräch, für den er schon in der Jugend spielte.
Von 2019 bis 2021 spielte Jacob Danquah nach dem Umzug aus Berlin bereits für den VfB Stuttgart in der Jugend. Nun ist der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers wieder bei den Weiß-Roten heiß im Gespräch – als Neuzugang für die Drittligamannschaft in der kommenden Saison. „Bild“ meldet den Transfer bereits als sicher.