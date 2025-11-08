Stuttgarter Kickers gegen Walldorf: Wie verwandelt nach der Pause – Kickers drehen Spiel

Nach einem leblosen Auftritt vor der Pause drehen die Stuttgarter Kickers das Spiel gegen Astoria Walldorf und gewinnen mit 2:1. Im Derby in Aspach steckt dadurch noch mehr Brisanz.
Trainer Marco Wildersinn riss die Arme nach oben, die Spieler der Stuttgarter Kickers ballten die Fäuste. Der Jubel nach dem 2:1 (0:1) des Fußball-Regionalligisten gegen den FC-Astoria Walldorf war so ausgelassen wie lange nicht mehr. „Wir haben Widerstandsfähigkeit gezeigt, nach dem Rückstand richtig stark gekämpft und eine tolle Reaktion gezeigt“, freute sich Wildersinn.