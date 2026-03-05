Stuttgarter Kickers gegen Steinbach: Wenig Gründe, das Team zu verändern

Die Stuttgarter Kickers sind seit drei Regionalligaspielen unbesiegt und wollen ihre Serie gegen den TSV Steinbach Haiger fortsetzen. Trainer Marco Wildersinn plant keine Änderungen.

Die turbulenten 90 Minuten im Regionalligaspiel bei Kickers Offenbach (0:0) und die unschönen Begleitumstände am Bieberer Berg danach, sind bei den Stuttgarter Kickers weitgehend abgehakt. „Wir blicken nach vorne. Körperlich haben wir alles gut weggesteckt, für den Kopf gab es aber einiges zu verarbeiten“, sagt Trainer Marco Wildersinn vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den TSV Steinbach Haiger.

Gespräch mit Frauendorf Die rassistische Beleidigung gegenüber Melkamu Frauendorf haben Trainerteam und Mannschaft am Montag aufgearbeitet. Wildersinns Einschätzung: „Ich kann nicht in Melkamu reinschauen, aber ich habe natürlich mit ihm gesprochen und er sagt, dass so weit alles passt.“ Im Training habe er dem Spieler nichts angemerkt. „Aber wahrscheinlich sitzt so etwas relativ tief drin und kommt immer wieder mal in den Gedanken zurück“, vermutet der Chefcoach.

Der schaute sich am Dienstagabend in Nöttingen das Regionalliga-Nachholspiel von Spitzenreiter SGV Freiberg gegen Eintracht Trier (1:0) an. Mit Blick auf das WFV-Pokal-Viertelfinalspiel der Blauen am 17. März (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Freiberg nahm er etliche Erkenntnisse mit. Wildersinn: „Ich konnte mir ein gutes Bild machen. Man hat gesehen, wie die Mannschaft tickt.“

Zunächst aber gilt der komplette Fokus dem Heimspiel gegen den Tabellen-Siebten Steinbach. Die Mannschaft von Trainer Hüsni Tahiri kam am Mittwoch im Nachholspiel gegen Kickers Offenbach zu einem 4:2 (nach 0:2-Halbzeitrückstand). „Sie kommen mit breiter Brust, aber natürlich auch mit dem Spiel in den Knochen“, sagt Wildersinn, der die Partie per Video analysiert hat.

Nach zwei Spielen ohne Gegentor, gibt es wenig Gründe, personell etwas zu ändern. „Man kann immer überlegen, etwas anzupassen, aber die, die zuletzt auf dem Feld standen, haben es gut gemacht. Was nichts daran ändert, dass es einige Spieler gibt, die im Training zeigen, dass sie in die Anfangself wollen“, so der Coach.

Marlon Faß wieder topfit

Dazu gehört zum Beispiel Marlon Faß, der immerhin fünf Saisontore auf seinem Konto hat, und nach seiner Sprunggelenkverletzung nun in der dritten Woche wieder voll mittrainiert. Sein Mittelstürmerkollege Samuel Unsöld ackert viel, geht weite Wege, wartet aber immer noch auf sein erstes Regionalligator für die Kickers. „Das Erfolgserlebnis war ihm bisher nicht vergönnt, er arbeitet hart dafür, dass es ihm gelingt“, so Wildersinn.

Ebenfalls ins Team drängt Innenverteidiger Jacob Danquah. „Nach zwei Zu-Null-Spielen gibt es keinen akuten Handlungsbedarf, die Hintermannschaft zu ändern. Aber wir sehen sein Talent, seine Veranlagung. Er ist wieder topfit und bietet sich an. Das ist eine Personalie über die man nachdenken muss.“

Alter Stand bei Abdoulie Mboob

Keinen neuen Stand gibt es in Sachen Neuzugang Abdoulie Mboob. Nach wie vor liegen noch nicht alle Voraussetzungen für die Regionalliga-Spielgenehmigung vor. Wie der Trainer den Offensivmann wahrnimmt? „Das Ganze beschäftigt ihn, und er ist natürlich enttäuscht, dass es bisher noch nicht geklappt hat. Aber es ist nicht so, dass er den ganzen Tag mit gesenktem Kopf rumläuft, er trainiert gut mit.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0.

Termine

Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)