Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt

Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.

Ob er das für möglich gehalten hätte, dass seine beiden Ex-Spieler sich als Regionalliga-Trainer in einem WFV-Pokal-Endspiel gegenüberstehen? Sven Hayer muss schmunzeln: „Es deutete eher weniger darauf hin“, sagt der ehemalige Trainer der A-Jugend der Stuttgarter Kickers. Der 48-Jährige trainiert inzwischen den künftigen Bezirksligisten SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee im Bezirk Nördlicher Schwarzwald.

Die beiden früheren Spieler, auf die sich die Frage bezog, stehen sich dagegen an den nächsten beiden Samstagen höherklassig als Cheftrainer gegenüber. Wenn es am 16. Mai (14 Uhr) im letzten Regionalliga-Saisonspiel und am 23. Mai (15.30 Uhr/jeweils Gazi-Stadion) im WFV-Pokal-Finale Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großasapach heißt, ist das auch das Duell zwischen Kerem Arslan (31) und Pascal Reinhardt (33).

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Beide trainierte Hayer einst in der U19 der Blauen. Und wenn er sich zurückerinnert, fallen ihm durchaus einige Parallelen zwischen seinen ehemaligen Schützlingen ein: Beide waren Stürmer, beide waren emotional, selbstbewusst und von sich überzeugt, beide waren für jeden Spaß zu haben – und immer hatten sie das Ziel Profi vor Augen.

Ex-Kickers-U19-Coach Sven Hayer trainiert aktuell Bezirksligist SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee Foto: IMAGO/Eibner

Arslan machten seine Knieprobleme schon sehr früh einen Strich durch die Rechnung, Reinhardt musste nach den Stationen FC Bayern München II, FC 08 Homburg, 1. FSV Mainz 05 II und SSV Ulm 1846 auch wegen einer schweren Sprunggelenksverletzung bereits mit 25 Jahren den Traum von der großen Spielerkarriere beenden.

„Pascal hatte einen überragenden linken Fuß, war ein Killer vor dem Tor, der nicht viel Chancen benötigte“, erinnert sich Hayer. Er kannte Reinhardt bereits vom Training am DFB-Stützpunkt Freudenstadt, lotste ihn nach der Jugendzeit beim VfL Hochdorf und beim SSV Reutlingen zu den Blauen. Hayer war dort nicht nur Trainer, sondern auch „Taxi“: Er nahm Reinhardt und auch Sinan Tekerci (Ex-Kickers-Profi, jetzt Eintracht Trier) mit zum Training.

Kerem Arslan bei seinem Einstand als Chefcoach in Holzhausen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Pascal drückte sich vielleicht mal elegant vor einer Konditionseinheit, aber was er damals schon konnte, war die Mitspieler zu begeistern und zu motivieren. Er brachte die Fähigkeit mit, die Leute hinter sich zu bringen“, erinnert sich Hayer. Und: Er war der Mann für die wichtigen Tore. Als bei einem 11:0-Sieg in einem Testspiel selbst die im Feld eingesetzten Torhüter Justin Welz und Patrick Weingart trafen, aber Reinhardt leer ausging, lachte der nur und sagte: „Ich treffe eben, wenn es drauf ankommt.“ Genauso war es auch.

Pascal Reinhardt coacht mit viel Emotionen. Foto: Baumann

Gemeinsam mit Kerem Arslan spielte der zwei Jahre ältere Reinhardt nur ein halbes Jahr, als der heutige Kickers-Interimschefcoach vorzeitig nach der Winterpause aus der B-Jugend in die U19 hochrückte. „Kerem war ein feiner Techniker, recht schnell, mit einem guten Torabschluss – und so etwas wie der Spaßvogel der Mannschaft, der ziemlich viel redete“, sagt Hayer und erinnert sich an dessen stark ausgeprägten Ehrgeiz: „Er wollte unbedingt Profi werden, wenn er mal nicht spielte oder raus musste, konnte es schon mal vorkommen, dass er beleidigt war.“

Die Führungspersönlichkeit, die damals auf dem Platz voranging, war allerdings eine andere: Grischa Prömel (31). „Er war absolut vorbildlich – als Mensch und Spieler. Einen besseren kann man sich als Trainer nicht wünschen“, sagt Hayer über den aktuellen Hoffenheim- und künftigen VfB-Profi.

Bleibt die Frage, wer in den beiden Duellen Kickers gegen Sonnenhof die Nase vorne hat. Das „Vorspiel“ an diesem Samstag hat nur statistische Bedeutung, das entscheidende Match um einen Titel und die DFB-Pokal-Teilnahme geht am 23. Mai über die Bühne. Hayers Einschätzung: „Es wird eng. Die Kickers werden in dem einen Spiel alles reinhauen, aber die SG hat mit Spielern wie Volkan Celiktas und Fabian Eisele Führungspersönlichkeiten, die ich bei den Blauen weniger sehe.“

Pascal Reinhardt bei der Meisterfeier am Fan-Block. Foto: IMAGO/kolbert-press

Und die beiden Trainer? Die werden sich in der kommenden Runde nicht mehr gegenüberstehen: Reinhardt ist dann Drittliga-Trainer der SG, Arslan rückt als Assistent des neuen Cheftrainers Holger Bachthaler beim Regionalligisten Kickers wieder ins zweite Glied.