Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt

Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.
Ob er das für möglich gehalten hätte, dass seine beiden Ex-Spieler sich als Regionalliga-Trainer in einem WFV-Pokal-Endspiel gegenüberstehen? Sven Hayer muss schmunzeln: „Es deutete eher weniger darauf hin“, sagt der ehemalige Trainer der A-Jugend der Stuttgarter Kickers. Der 48-Jährige trainiert inzwischen den künftigen Bezirksligisten SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee im Bezirk Nördlicher Schwarzwald.