Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: Im Flow bleiben oder die Karten nicht aufdecken?

Die wichtigere Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach findet am 23. Mai statt. Welcher Trainer nimmt das unbedeutende Punktspiel Samstag ernster?

Stuttgarter Kickers gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Mit diesem württembergischen Derby an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) verabschieden sich beide Teams aus dieser Regionalligasaison. Die SG hat die Meisterschale bereits überreicht bekommen und steht als Drittliga-Aufsteiger fest. Die Kickers stehen auf Platz neun, können mit einem Sieg im Optimalfall noch Fünfter und beste Heimmannschaft aller 18 Clubs werden. Im schlechtesten Fall rutschen die Blauen auf Rang zehn ab.

Neuauflage am 23. Mai Um es abzukürzen: Es gab schon Fußballspiele, die im Vorfeld einen größeren Hype auslösten. Dazu gehört ganz sicher die Neuauflage des Duells eine Woche später am 23. Mai (15.30 Uhr) an gleicher Stelle. Im WFV-Pokal-Finale geht es dann um einen Titel und um die DFB-Pokal-Teilnahme (Auslosung am 6. Juni), die rund 250 000 Euro an Einnahmen garantiert.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.

Wie also gehen beide Mannschaften in dieses ziemlich unbedeutende Vorspiel? Geben sie trotzdem Vollgas? Spielen sie mit einer B-Elf? Wird gepokert?

Für Kerem Arslan gibt es bei der Antwort nur eine Richtung: Volle Kraft voraus. „Es ist das letzte Ligaspiel, es gibt drei Punkte zu gewinnen, da wird nichts verschenkt.“ Der Interims-Chefcoach der Kickers hat alle drei Pflichtspiele unter seiner Regie gewonnen. Der vierte Sieg soll am Samstag folgen. „Es ist wichtig im Rhythmus und im Flow zu bleiben. Wir wollen mit einem guten Gefühl ins Finale gehen“, stellt der 31-Jährige klar. Er hat nicht vor, Stammkräfte zu schonen. Nur bei Offensivmann Christian Mauersberger (Schürfwunde am Spann) wird nichts riskiert. Der 30-Jährige bekommt eine Pause.

Christian Mauersberger (re.) plagt eine Blessur am Spann. Foto: Baumann

Arslan hat beim vergangenen 1:0 in Walldorf exakt die gleiche Anfangself ins Rennen geschickt wie eine Woche zuvor beim 2:0 gegen den FC 08 Homburg. Sein Großaspacher Trainerkollege Pascal Reinhardt änderte dagegen vor dem 0:2 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz einiges. Er ließ die Stammspieler Antonus Aidonis, Marius Kunde, Elias Rahn und Luca Molinari zunächst auf der Bank, brachte Brooklyn Schwarz, Christian Mistl, Leon Maier und Benedikt Landwehr. „Ich möchte Spielern Spielzeit geben, die das ganze Jahr über Gas gegeben haben. Das ist ein Dankeschön, das ich ihnen zurückgebe“, erklärt der Trainer der SG Sonnenhof.

Auch am Samstag im Punktspiel werde der eine oder andere die Chance erhalten, sich fürs Finale zu empfehlen. „Wir freuen uns auf das Spiel, gehen es mit einer gewisser Ernsthaftigkeit an. Die Jungs haben auch Bock drauf und du willst immer drei Punkte holen“, sagt Reinhardt – doch im Gegensatz zu seinem Kickers-Kollegen räumt er ganz offen ein: „Unser voller Fokus gilt dem Endspiel eine Woche später. Darauf liegt die volle Wertigkeit, da brauchen wir nicht drumrumreden.“

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Vor einem Jahr sah sich Großaspach übrigens mit einer vergleichbaren Konstellation konfrontiert. Damals stand zehn Tage vor dem WFV-Pokal-Finale gegen die TSG Balingen das Oberligaduell gegen den gleichen Gegner an. „Die TSG spielte im Punktspiel fast mit einer kompletten B-Elf“, erinnert sich Reinhardt. Am Ende gewann sein Team beide Spiele: In der Oberliga mit 6:1 und im Finale mit 2:0. Am 24. Mai 2025 waren zum Endspiel 2817 Zuschauer gekommen.

Für das Finale am 23. Mai 2026 sind bereits 5700 Tickets weg. Im Punktspiel gegen die SG rechnen die Blauen an diesem Samstag mit rund 4000 Besuchern.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5, Kickers – FC 08 Homburg 2:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 0:1.

Termine

Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, 15.30 Uhr/WFV-Pokal-Finale). (jüf)