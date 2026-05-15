Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: Im Flow bleiben oder die Karten nicht aufdecken?

Die wichtigere Partie zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach findet am 23. Mai statt. Welcher Trainer nimmt das unbedeutende Punktspiel Samstag ernster?
Stuttgarter Kickers gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Mit diesem württembergischen Derby an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) verabschieden sich beide Teams aus dieser Regionalligasaison. Die SG hat die Meisterschale bereits überreicht bekommen und steht als Drittliga-Aufsteiger fest. Die Kickers stehen auf Platz neun, können mit einem Sieg im Optimalfall noch Fünfter und beste Heimmannschaft aller 18 Clubs werden. Im schlechtesten Fall rutschen die Blauen auf Rang zehn ab.