Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg: Darum hat der SGV Freiberg keine Drittligalizenz beantragt

1 Emir Cerkez ist seit 15 Jahren Präsident des SGV Freiberg. Foto: Baumann

Trotz der ersten Niederlage nach 15 ungeschlagenen Regionalligaspielen in Serie kann der SGV Freiberg noch das Double holen, doch die Drittligalizenz hat der Club nicht beantragt. Präsident Emir Cerkez äußert sich vor dem Derby bei den Stuttgarter Kickers.











Natürlich hatte sich Emir Cerkez auf das Spiel bei den Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau gefreut. Doch durch die Verlegung des württembergischen Regionalliga-Derbys auf diesen Mittwoch (19 Uhr) kann der Präsident des SGV Freiberg nicht live dabei sein. Der zweiwöchige Urlaub in seiner bosnischen Heimat in Sarajevo war schon lange gebucht. Solche Spiele vor vielen Zuschauern sind Saisonhöhepunkte für die Freiberger, die in dieser Runde schon einmal auf Degerlochs Höhen aufgekreuzt sind und im WFV-Pokal-Achtelfinale durch zwei Tore von Simon Klostermann in der Verlängerung mit 3:1 gewonnen haben. „Ich werde das Spiel aus der Ferne mitverfolgen und würde es allen Freibergern gönnen, wenn wir wieder erfolgreich sind“, sagt Cerkez.