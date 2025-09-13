Stuttgarter Kickers gegen SCF II: Braig und Berisha brillant – Kickers feiern höchsten Saisonsieg

Die Stuttgarter Kickers bestrafen die Fehler des SC Freiburg II eiskalt, schießen schöne Tore und feiern mit 4:0 ihren höchsten Saisonsieg. Grund zum Abheben besteht dennoch nicht.
Die Feierlichkeiten vor dem B-Block fielen etwas ausgelassener aus. Auch die Ehrenrunde dauerte nach dem höchsten Saisonsieg länger als sonst. Kein Wunder, dass Stürmer David Braig erst eine Viertelstunde nach dem Abpfiff in die Katakomben des Gazi-Stadions kam und mit einem breiten Grinsen seine Einschätzung zum 4:0 (3:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II zum Besten gab: „Heute ist ein sehr, sehr glücklicher Tag – auch für mich“, sagte der Mann des Tages und blickte gleich nach vorne: „Die Abläufe mit unserer jungen Truppe sind gefestigt, die Brust wächst mit jedem Erfolgserlebnis, das gibt Mut für die weiteren Aufgaben.“