Die Stuttgarter Kickers wollen gegen Kickers Offenbach wieder in die Erfolgsspur. Zum Duell der Traditionsclubs werden am Freitag über 6000 Zuschauer erwartet.

Vergangene Saison waren am 22. März 2025 zum Regionalligaduell gegen Kickers Offenbach 8740 Zuschauer ins Gazi-Stadion geströmt. So viele werden an diesem Freitag (19 Uhr) unterm Fernsehturm nicht erwartet, doch mit mindestens 6000 Besuchern rechnen die Blauen. Aus Offenbach ist zu hören, dass sich rund 1000 Fans nach Stuttgart aufmachen werden.

„Es ist etwas ärgerlich, dass unsere ersten drei Heimspiele in den Sommerferien stattfinden, zudem keines an einem Samstag“, sagt Geschäftsführer Matthias Becher. Mit den bisherigen Besucherzahlen – 5120 gegen den SV Sandhausen, 4630 gegen Eintracht Trier – ist er dennoch sehr zufrieden.

„Uns hat die innere Ruhe gefehlt“

Ein Erfolg der Stuttgarter Kickers am vergangenen Samstag im Spiel beim 1. FSV Mainz 05 II hätte das Interesse zusätzlich gesteigert, doch die Mannschaft konnte beim 0:3 keine Werbung in eigener Sache betreiben. Trainer Marco Wildersinn hakte die erste Saisonniederlage dann aber relativ schnell ab. „Uns hat die innere Ruhe gefehlt, wir waren nicht reif genug und hätten klarer spielen müssen“, so der 44-Jährige, der betont: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen.“

Gegen Offenbach erwartet er einen offenen Schlagabtausch: „Das wird ein heißer Tanz. Der OFC bringt den absoluten Willen mit, nach zwei Niederlagen den Trend umzukehren. Aber auch wir wollen unbedingt sofort wieder in die Erfolgsspur zurück.“ An seinem 4-3-3-System plant Wildersinn nichts zu ändern. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison hatte der Fußball-Lehrer gegen die Hessen erstmals in einem Punktspiel auf eine Dreier-Abwehrkette (Borac, Petrovic, Polauke) mit zwei Schienenspielern (Kammerbauer, Schmidts) umgestellt.

David Tomic (Mi.) traf für die Blauen im März gegen den OFC. Foto: imago

Definitiv nicht dabei sein wird am Freitag nach seiner Gelb-Roten Karte Flamur Berisha. Für ihn dürfte David Braig im Sturmzentrum beginnen. Die Alternative wäre Marlon Faß. Nicht im Kader stehen wird Offensivmann Meris Skenderovic, der sich im Training in dieser Woche eine Adduktorenverletzung zuzog.



Fragezeichen bei Petrovic

Ansonsten stellt sich die Frage, ob Milan Petrovic nach seiner Sprunggelenkverletzung rechtzeitig wieder fit wird. Wenn nicht, würde an der Seite von Jacob Danquah erneut Vincent Schwab in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Auf der Position im Abwehrzentrum herrscht kein Überangebot im Kickers-Kader, genauso im Sturmzentrum. Dennoch deutet derzeit wenig darauf hin, dass sich bis zur Schließung des Transferfensters (Montag, 20 Uhr) noch etwas tut.

Bei Gegner Offenbach könnte dagegen, eher noch als bei den Blauen, Bewegung in den Kader kommen. Valdrin Mustafa wurde mit Ligarivale FC 08 Homburg in Verbindung gebracht, es ist allerdings unwahrscheinlich, dass FCH-Trainer Roland Seitz gesteigertes Interesse zeigt. Unabhängig davon steht beim OFC ein Mittelstürmer auf der Wunschliste ganz oben. Angreifer Ron Berlinski trainiert nach seiner Schienbeinverletzung teilweise wieder mit. Der 31-Jährige hatte sich beim letzten Duell in Degerloch einen Meniskusriss zugezogen.

Engpass beim OFC

Ein Engpass herrscht im Team des neuen Trainers Kristjan Glibo in der Innenverteidigung. Neben Dominic Crljenec (Gelb-Rot-Sperre) wird auch Noel Knothe (Bänderriss) fehlen. Mit Jayson Breitenbach und Kristjan Arh Cesen stehen damit nur noch zwei Spieler für das Abwehrzentrum zur Verfügung. Luca Stellwagen trainiert seit Mittwoch wieder voll, wird aber wohl noch kein Kandidat für das Spiel am Freitag sein.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Weilimdorf – Kickers (Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)