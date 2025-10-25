Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Die Stuttgarter Kickers fahren mit dem 2:1 gegen Schott Mainz den dritten Dreier hintereinander ein. Am Ende müssen die Blauen gegen das Schlusslicht noch zittern.
Manchmal ist das Zuschauen stressiger, als selbst am Ball zu sein. „Das hat einige Schweißtropfen gekostet“, sagte der gesperrte Innenverteidiger Milan Petrovic nach dem 2:1 (1:0) der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Schott Mainz. Und auch Trainer Marco Wildersinn war heilfroh, als der Schlusspfiff ertönte und die drei Punkte gegen das Schlusslicht im Sack waren: „Das ist gerade noch mal gut gegangen, wir haben uns ins Ziel gezittert.“