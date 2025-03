Stuttgarter Kickers gegen Kickers Offenbach: Das waren die zuschauerstärksten Heim-Punktspiele der Blauen

1 9550 Zuschauer kamen am 27. April 2024 zum Regionalliga-Derby Kickers gegen VfB II ins Gazi-Stadion. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers freuen sich auf den Regionalliga-Schlager gegen Kickers Offenbach und auf die größte Kulisse bei einem Heimspiel in dieser Saison. Wir präsentieren die zuschauerstärksten Punktspiele vor eigener Kulisse.











Keine Spiele an diesem Wochenende in der Bundesliga, in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Dazu gutes Wetter und zwei Traditionsclubs mit großem Fan-Potenzial. Auch wenn Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers mit dem 1:2 beim TSV Steinbach Haiger am vergangenen Samstag alles andere als Eigenwerbung für das Schlagerspiel gegen Kickers Offenbach betrieb, hoffen die Blauen an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) auf mindestens 7500 Zuschauer.